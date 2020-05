Pößneck. Mit Elektroschockern und Stöcken ging eine Gruppe Männer in Pößneck am vergangenen Freitag auf drei weitere Männer los.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Elektroschockern und Stöcken drei Männer angegriffen

Nach Angaben der Polizei in Pößneck griffen am 22. Mai gegen 23.15 Uhr mehrere Männer (sechs bis zehn) in der Bahnhofstraße drei Personen an. Die Angreifer verwendete dabei Elektroschocker und Stöcke.

Anschließend musste ein 32-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden.