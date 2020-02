Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Messern geworfen - Feuerwehr-Einsatz wegen Gefrierschrank - Frau durchbricht Zaun

Mit Messern geworfen

Samstag gegen 17:45 Uhr kam es im sozialtherapeutischen Zentrum in Neustadt an der Orla zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Bewohner und einer Betreuerin. Dabei beleidigte der 29-jährige Beschuldigte die Frau mehrfach und warf zudem mit zwei Küchenmessern nach ihr. Die Betreuerin konnte den Messern ausweichen, sodass sie nicht verletzt wurde. Die Polizisten sicherten den Beschuldigten beim Eintreffen. Da dieser psychisch stark auffällig war, wurde er durch eine Ärztin in eine Fachklinik eingewiesen. Es wurden Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gefertigt. Zudem erhielt der Mann Hausverbot im sozialtherapeutischen Zentrum.

Frau durchbricht mit Auto Zaun

Samstag gegen 4.15 Uhr fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw in der Saalfelder Straße in Pößneck stadtauswärts in Richtung Krölpa. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam auf dem Grundstück zum Stehen. Dabei wurde ein Verkehrszeichen, der Gartenzaun und das Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Feuerwehr-Einsatz wegen Gefrierschrank

Samstagnachmittag kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei in Friesau. Grund war ein gemeldeter Kellerbrand. Diesen stellte der 34-jährige Hausbesitzer fest, als er sich wegen eines Stromausfalls im Gebäude in den Keller begab. Dort bemerkte er, dass der Gefrierschrank in Flammen stand. Er informierte die Rettungsleitstelle und brachte seine Familie in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass lediglich ein Schaden von ca. 500 Euro durch Verrußung im Keller entstand. Der Gefrierschrank war nicht mehr zu retten. Personen kamen nicht zu Schaden. Auslöser für den Brand war ein technischer Defekt.

Kellereinbrüche

Am frühen Sonntagmorgen brachen Unbekannte in sechs Kellerabteile und einen Gemeinschaftsraum in einem Wohnblock im Weg der Freundschaft auf und entwendeten einen Akkuschrauber sowie ein Vorhängeschloss. Anwohner nahmen gegen 3.30 Uhr ein verdächtiges Geräusch wahr. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der örtlichen Polizei zu melden.