Mit Stefanie Hertel auf Du und Du

Pößneck Klingendes Orlatal. Seit 30 Jahren ist die Musikschule von Thomas Fischer mit Standorten in Pößneck und Schleiz am Start, auch online

Berufsmusiker Thomas Fischer sitzt täglich vor seinem elektronischen Klavier. Zunächst eigentlich nichts Ungewöhnliches für den 54-jährigen Musiklehrer aus Zeulenroda. Doch der Raum ist ansonsten menschenleer, kein Schüler ist da. Stattdessen ist ein Junge per Videokonferenz zugeschalten und übt am anderen Ende der Datenleitung die Musikstücke, nimmt Tipps entgegen. Beide sind jeweils daheim an ihren Instrumenten zugange. In diesem Jahr ist so vieles anders, aber nur weniges unmöglich. Der Unterricht in Fischers Musikschule gehört definitiv nicht zu letzterem.

Momentan lernen etwa 260 Schüler aller Generationen unterschiedlichste Tasten-, Zupf- und Blasinstrumente sowie Schlagzeug und Gesang – normalerweise an den beiden Standorten in Pößneck und Schleiz. Schon zum ersten Lockdown konnte der Unterricht nahtlos von der Präsenz- zur Onlinevariante umgestellt werden. Ob Video- oder Telefonkonferenz, irgendwie findet sich ein Weg, damit der Lehrer mit dem Schüler kommunizieren kann. Die fünf freiberuflichen Musiklehrer und der Chef sind da ziemlich flexibel. Sie lassen sich auch mal Videos zusenden, um das Spiel genauer zu analysieren. Denn auf den Dörfern des Saale-Orla-Kreises, wo viele Schüler leben, sei das schlechte Datennetz manchmal ein Problem, um den Unterricht per Livestream zu begleiten, wie Thomas Fischer feststellt. „Da verschwinden schon mal Töne, weil die Datenrate es einfach nicht hergibt“, weiß er aus Erfahrung.

Apropos digitale Übertragung: Der Pianist Fischer, welcher seit 30 Jahren zum Begleitensemble von Volksmusik-Star Stefanie Hertel zählt, hätte sich vor wenigen Tagen mit der Sängerin und anderen Instrumentalisten auf dem Gut Aiderbichl in Österreich getroffen. Dort hätte man ein Konzert gefilmt, welches per freizuschaltendem Online-Pass am 27. Dezember über den Äther gegangenen wäre. „Wir waren schon am Aufbrechen gewesen, als der Dreh coronabedingt absagt werden musste. Denn die Familie des Zither-Spielers war schwer erkrankt“, erzählt Fischer. Ein paar Tage später beriet man sich schließlich per Telefonkonferenz und vereinbarte sich im Frühjahr auf einer österreichischen Alm zu treffen. Den Live-Auftritt mit unterschiedlichen Musikbeiträgen, umrahmt von einer Geschichte, will man mitschneiden, um eine Weihnachts-CD zu produzieren.

Offensichtlich schätzt man seine Professionalität und Spielfreude, die auf Jahrzehnte langen Erfahrungen fußen. Thomas Fischers Interesse am Klavierspielen begann schon 1975: „Mein Vater und Urgroßvater waren Musiker. Mir wurde das quasi in die Wiege gelegt“, erzählt er. Später erlernte er noch das Spielen von Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Saxophon. Mit dem Studium an der Musikhochschule in Weimar sind Mitgliedschaften in Orchestern und Bands hinzugekommen, die in Auftritten fürs DDR-Fernsehen, später für andere Fernsehanstalten mündeten. „Ich habe zum Beispiel mit Roberto Blanko, Vicky Leandros und Senta Berger gespielt. Es gab Auftritte in Ein Kessel Buntes.“ Mit den Fingern an den Klaviertasten begab er sich seither auf ausgedehnte Konzerttourneen mit Stars wie den Wildecker Herzbuben, Heino, Howard Carpendale oder Heintje.

Parallel dazu gründete er 1992 die Musikschule Fischer am Schleizer Neumarkt, ein Jahr später in Pößneck am Pulverturm einen zweiten Standort. „Damals war das Keyboard im Trend. Mit dem Angebot konnten wir am ersten Abend der Eröffnung bereits einhundert Anmeldungen verzeichnen“, sagt der Chef stolz.

Zeitweise habe er bis zu 170 Konzerte jährlich gegeben, aber mit dem Übergang zu Halbplayback-Konzerten im Schlagermusikbereich vor mehr als zehn Jahren sind es deutlich weniger geworden. Traurig sei er deswegen nicht, denn: „die Musikschule ist immer das Wichtigste gewesen“, sagt er. Im selben Atemzug ergänzt er: Entgegen dem damaligen Trend sei sich bis auf den heutigen Tag Stefanie Hertel treu geblieben. So sind stets und ständig Instrumentalisten bei Auftritten und Aufzeichnungen an Bord, lobt Fischer die Sängerin.

Und was bringt die Zukunft für ihn und seine Musikschule? „Wir sind quasi auf dem Sprung. Die Schüler üben immer für den großen Moment, also den Auftritt“, so der 54-Jährige. Konkretes wie Firmenfeiern, Altersjubiläen liegen freilich derzeit auf Eis. Zumindest das jährliche Musikschulenkonzert, welches schon an verschieden Orten im Saale-Orla-Kreis stattfand, ist am 12. Juni in der Festspielscheune in Stelzen angedacht.