Nach Corona-Fall in Seniorenresidenz in Triptis: Quarantäne und große Sorge um Bewohner

Eine Mitarbeiterin der Awo-Seniorenresidenz Triptis, die aus dem Landkreis Greiz stammt, ist positiv auf den Corona-Virus getestet worden. Das teilte am Mittwochmorgen die Awo Thüringen mit. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Es bestehe die Gefahr, dass sich ein Teil der Pflegeheimbewohner infiziert habe, für die eine Covid-19-Erkrankung angesichts des Alters „besonders gefährlich“ sein könne, bestätigte am Mittwochnachmittag das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises. Alle möglichen Kontaktpersonen mit Krankheitssymptomen seien am Mittwoch getestet worden.

„Die Ergebnisse und damit die Gewissheit über eine mögliche Ausbreitung des Corona-Virus in der Seniorenresidenz dürften nicht vor Donnerstagabend vorliegen“, so die Kreisverwaltung. „Unsere Proben werden prioritär behandelt“, so die Awo Thüringen.

Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla lobt Hilfsbereitschaft

Etliche der 66 Senioren in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla seien 80 Jahre und älter. Die Angehörigen seien nach und nach telefonisch informiert worden. Die Bewohner des Heimes müssen auf ihren Zimmern bleiben. Nach der Positiv-Meldung vom Dienstagabend seien die ohnehin strengen Hygieneregeln im Haus noch einmal verschärft worden.

Sowohl für die Bewohner als auch für das 35-köpfige Personal des Heimes sei Quarantäne angeordnet worden. Die Mitarbeiter müssten zwar nicht in der Einrichtung bleiben, seien aber angehalten, sich nicht mehr als unbedingt notwendig in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Die Betreuung der Senioren aus eigener Kraft sei sichergestellt.

Sofort nach Bekanntwerden des Falls sei der Awo Saale-Orla „großartige Nachbarschaftshilfe“ zuteil geworden, sagte Dirk Gersdorf, Sprecher des Awo-Landesverbandes. Von den Arbeiterwohlfahrten aus Saalfeld, Zeulenroda-Triebes und Greiz sowie anderen Organisationen seien etwa Desinfektionsmittel und Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt worden.

Der Matratzenhersteller Breckle aus Weida habe 1000 Gesichtsschutzmasken nach Triptis geschickt.

Gerüchte um Ursprung der Infektion

„Wir haben eine sehr schwierige Situation im Haus“, sagte Gersdorf. „Wir stehen vor sehr anstrengenden Tagen. Wir tun alles, um eine bestmögliche Versorgung der Bewohner sicherzustellen.“ Man sei in ständigem Kontakt mit allen in Frage kommenden Behörden.

Das Triptiser Rathaus gehört nicht dazu. Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehr) habe, wie er sagte, „durch die OTZ“ vom Ernstfall erfahren. „Es ist noch keiner an uns herangetreten, aber wenn wir helfen sollen, werden wir alles tun, was in unserer Macht steht“, sagte das Stadtoberhaupt.

Derweil ranken sich erste Gerüchte um diese bestätige Triptiser Corona-Infizierung. So will eine Leserin „aus sicherer Quelle“, wie sie dieser Zeitung schreibt, erfahren haben, dass der Virus am vergangenen Wochenende von der Heimleiterin eingeschleppt worden sei.

Die Awo Thüringen dementiert kategorisch. Es sei richtig, dass die Heimleiterin seit Montag krank geschrieben sei. Alle anderen Behauptungen seien allerdings „eine böswillige Unterstellung“, so Gersdorf. Die Leserin hingegen fordert den „sofortigen Rücktritt“ der Heimleiterin.