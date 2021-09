MLPD-Kandidatin Janine Walter-Rupprecht :„Der Kapitalismus ist die Mutter aller Probleme“

Pößneck. Janine Walter-Rupprecht stellt sich für die MLPD den Wählern, zweifelt aber deren Einfluss an

Für die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ist im Bundestagswahlkreis 195 erstmals Janine Walter-Rupprecht aus Lichtenfels in den Wahlkampf gezogen. In Schalkau aufgewachsen, ist die 35-jährige Mutter zweier Kinder Hauswirtschaftsleiterin und Betriebswirtin. MLPD-Bewerber haben bei früheren Bundestagswahlen in der Region bis zu 0,6 Prozent der Erststimmen errungen. Bei der Bundestagswahl 2017 kam die Partei allerdings über 0,1 Prozent der Zweitstimmen nicht hinaus.

Frau Walter-Rupprecht, was motiviert Sie, den Bundestagsabgeordneten-Job anzustreben?

Mich motiviert die Zukunft der nächsten Generation. Sie wird durch Umweltkatastrophen, Krisen und Kriege zunehmend in Frage gestellt. Ohne eine radikale Veränderung des Systems ist der Missstand nicht zu ändern. Nicht die Flüchtlinge sind, sondern der Kapitalismus ist die Mutter aller Probleme! Die MLPD setzt sich als einzige Partei bei diesen Wahlen für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, für den echten Sozialismus ein, nicht zu verwechseln mit dem vermeintlich realen Sozialismus der DDR, wo Bürokratie die Ideale der meisten Bürger verraten hat.

Was verbinden und verbindet Sie mit dem Saale-Orla-Kreis?

Ich bin in kleinbäuerlichen Verhältnissen in Thüringen aufgewachsen. Ich kenne die Situation in ländlichen Gegenden aus eigener Erfahrung. Ich arbeite seit Jahren in Schalkau, in der Ferien- und Freizeitanlage Thüringer Wald in Südthüringen, und musste mich lange Zeit mit Mini- und Midi-Jobs durchschlagen.

Was wollen Sie im und für den Saale-Orla-Kreis erreichen?

Im Saale-Orla-Kreis will ich mich einsetzen, dass die Menschen nicht abgehängt werden von der ärztliche Versorgung und dem Internet. Ich bin gegen Spekulationen mit Land durch Großinvestoren. Ich setze mich für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Radwege, der erneuerbaren Energie und gegen die mutwillige Zerstörung unserer Umwelt ein.

Was wird die Bundestagswahl entscheiden?

Den entscheidenden Einfluss haben nicht die Wähler. Sie sind vielleicht ein Stimmungsbarometer. Den größten Einfluss haben die Heerscharen von Lobbyisten in Brüssel und in Berlin. Sie beeinflussen die überwiegende Mehrzahl der Abgeordneten mehr als wir Wähler. Vergleicht man die Programme der etablierten Parteien mit den Denkschriften der Unternehmerverbände, so lässt sich hier eine große Übereinstimmung feststellen.

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Corona ist für mich…

… neuartig. Gefährlich, nicht zu leugnen, aber auch besiegbar.

