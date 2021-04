Mopedfahrer bei Unfall in Neustadt/Orla verletzt

Neustadt an der Orla In Neustadt an der Orla ist es zu einem Unfall gekommen. Der Mopedfahrer musste nach der Kollision in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwochmorgen hat ein 55-Jähriger mit seinem Auto die Rathenausstraße in Neustadt an der Orla befahren und wollte nach links in die Thomas-Müntzer-Straße abbiegen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es beim Abbiegevorgang zur Kollission mit einem 55-jährigen Mopedfahrer. Dieser wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.