Motorrad-Fahrer bei Unfall in Pößneck verletzt

Pößneck Ein Autofahrer übersah den 33-Jährigen auf seinem Motorrad an der Einmündung zur Flurstraße.

Ein 62-Jähriger befuhr am Montag gegen 15:00 Uhr mit seinem Hyundai die Kurzackerstraße in Pößneck. Beim Linksabbiegen an der Einmündung zur Flurstraße übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Motorrad-Fahrer und stieß mit diesem zusammen.

Der 33-Jährige stürzte und musste laut Polizei aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Weitere Polizeimeldungen aus Ostthüringen