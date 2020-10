„Mühlenwinkel“ verabschiedet sich aus Neustädter Innenstadt

Mit leerstehenden Läden in den Zentren haben viele Städte zu kämpfen. Eine Situation, die sich durch die Corona-Pandemie sicher nicht bessern wird. Viele Einzelhändler und Gastronomen trafen der Lockdown und die zum Teil immer noch bestehenden Einschränkungen hart. Ein Loch in der Kasse haben diese Umstände auch bei Annett Reinicke hinterlassen.

Sie hatte seit Mai 2016 in der Neustädter Innenstadt den Naturkostladen „Mühlenwinkel“ betrieben. Seit 1. Oktober ist dieser nun geschlossen. Mit ihrem Angebot ist sie mittlerweile im Gewerbegebiet in Molbitz in der Triptiser Straße anzutreffen. Dort ist sie wieder im „Mühlenmarkt“ zu finden – ihrem zweiten Geschäft, das sie mit ihrem Mann Lars führt.

Corona nahm ihr den „Waind aus den Segeln“

Mehrere Faktoren hätten eine Rolle gespielt, diesen Schritt zu gehen. „Hauptsächlich hat mir aber Corona den Wind aus den Segeln genommen“, erklärt Annett Reinicke. Denn der Laden in der Innenstadt habe sich auf mehrere Standbeine gestützt. Neben Naturkostenprodukten gab es ein Bistroangebot, ebenso wurden Veranstaltungen und Workshops durchgeführt.

Doch in Zeiten von Corona blieb nur noch der Verkauf. Der Rest war in dem kleinen Eckladen aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln nicht mehr zu realisieren. „Zwei Drittel der Einnahmen sind weggebrochen und nur alleine mit dem Verkauf besteht so ein Laden nicht“, sagt Annett Reinicke.

Doch auch schon vor Corona sei es von Jahr zu Jahr schwerer geworden. Immer weniger Kundschaft habe am Topfmarkt vorbeigeschaut. „Das Einkaufsverhalten der Leute hat sich geändert. Es tingelt keiner mehr wie früher mit dem Beutel durch die Innenstadt und zieht von Laden zu Laden, um seinen Einkauf zu machen. Das ist ein Problem das alle Städte haben“, weiß Annett Reinicke.

Möglichst alles in einem Geschäft zu bekommen, entspreche den heutigen Gewohnheiten der Menschen. Darauf beruhe auch das Konzept der großen Handelsketten, die ein dementsprechendes Sortiment anbieten würden.

Parkplätze sind ein Problem

Doch selbst wenn man – so wie Annett Reinicke mit ihren Naturkostprodukten – in einer Nische unterwegs sei, werde es immer schwieriger, in der Innenstadt mitzuhalten. Es fehle an einem einheitlichen Konzept, das Handel, Infrastruktur und Kultur im Zusammenspiel betrachte und bei dem Stadt und Gewerbetreibende gemeinsam an einem Strang ziehen. So sei den Leuten bei ihren Erledigungen unter anderem wichtig, direkt bis vor das Geschäft fahren zu können, was in den Zentren aber meist nicht möglich sei.

Auch in unmittelbarer Nähe des „Mühlenwinkels“ habe es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen gegeben. „Mein Mann hat die Kunden immer darauf hingewiesen, dass sie bestimmte Dinge in meinem Laden in der Innenstadt finden. Viele haben dieses Angebot aber nicht angenommen, weil das aus ihrer Sicht mit Hürden, wie etwa der Parkplatzsuche, verbunden war“, so Annett Reinicke.

Mit den Plänen zu Neugestaltung des Neustädter Marktplatzes würden weitere Parkplätze wegfallen, was die Situation in Zukunft nicht einfacher mache. Eine Rolle habe auch die Befürchtung gespielt, dass während der Bauzeit auf dem Markt noch weniger Kunden als bisher den Weg in den Laden am Topfmarkt finden würden.

Umzug in den früheren Aldi

Als dann der Vermieter des Geschäfts im Molbitzer Gewerbegebiet angefragt habe, ob Reinickes sich vorstellen könnten, nach nebenan, in die Räumlichkeiten des früheren Aldi zu ziehen, sei der Stein endgültig ins Rollen gekommen, sich vom Laden in der Innenstadt zu verabschieden und künftig die Kräfte im „Mühlenmarkt“ zu bündeln. Seit Oktober ist dort nun neben dem Futtermittel und Tierzubehör zusätzlich das Naturkostsortiment zu finden.

Zeitgleich laufen im früheren Aldi-Markt die Umbauarbeiten, um in den kommenden Wochen eine Tür weiter wechseln zu können. Für den 12. November ist die Eröffnung geplant. Veranstaltungen wie im „Mühlenwinkel“ wird es künftig am neuen Standort nicht mehr geben. An den Brotback-Workshops will Annett Reinicke allerdings weiterhin festhalten. Im Naturkostbereich will sie sich außerdem künftig noch regionaler aufstellen, sagt sie.

„Es tut schon weh, dass wir den ‘Mühlenwinkel’ schließen mussten. Es war nie ein einfaches Geschäft, aber es hat immer Spaß gemacht“, sagt Annett Reinicke.