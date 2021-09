Müllsammelaktion „Sauberer Stadtwald“ in Pößneck

Pößneck. Stadt Pößneck und das Forstamt Neustadt laden am 18. September ein

Die Stadt Pößneck und das Forstamt Neustadt laden am Samstag, 18. September, zur Müllsammelaktion „Sauberer Stadtwald“ ein. Anlass ist der Weltaufräumtag, der am Sonnabend rund um den Globus zur Befreiung der Umwelt von Plastikmüll und anderen Verschmutzungen genutzt wird.

Revierförsterin Tina Zeiss erwartet die Freiwilligen am Samstag um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bad am Wald. Die Teilnehmer sollten, wenn möglich, Müllsäcke und Müllpicker mitbringen sowie an den eigenen Arbeitsschutz denken.

Zum Weltaufräumtag finden am Samstag in Pößneck auch Arbeitseinsätze der Altenburgfreunde auf der Altenburg (ab 9 Uhr, Treffpunkt: Garagen Altenburgring) sowie der Grünen Jugend rund um den Unteren Bahnhof und an der Kotschau (ab 15.30 Uhr, Treffpunkt: Unterer Bahnhof) statt.

