Musik und Kunst in Pößneck

In Pößneck sind am Sonntag, 16. Februar, die Dänen Line Bøgh und Christian Gundtoft alias Linebug in der Kellerbar des Franzenshof zu Gast. Los geht deren audiovisuelle Darbietung 20 Uhr. Die Dänin hat neue Songs mit im Gepäck.

Linebug ist eine Zusammenarbeit zwischen der Musikerin Line Bøgh und dem Maler und Digitalkünstler Christian Gundtoft. „Bøghs offenherzige, poetische Musik präsentiert sich im verspielten skandinavischen Sound. Gundtoft wird live zu den Songs zeichnen und Filmmaterial zeigen, was das Publikum ebenso live auf der Leinwand verfolgen kann“, ist in der Ankündigung zu lesen. Die so entstehenden Musikvideos visualisieren die Geschichten, die Line Bøgh in ihren Liedern erzählt. Man könne sich auf ein besonderes Konzerterlebnis freuen.