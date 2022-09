Musikschule Saale-Orla Pößneck sieht sich gut ausgelastet

Pößneck. Der jüngste Tag der offenen Tür in der Musikschule Saale-Orla Pößneck sei eine „sehr gute, sehr angenehme Veranstaltung“ gewesen, bilanzierte Elke Rückert, kommissarische Leiterin der landkreiseigenen Bildungsstätte, in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Es seien mindestens 150, vielleicht auch 200 Besucher in der Musikvilla an der Jahnstraße gewesen. Beim Open-Air-Konzert der Kinder und Jugendlichen mit Kostproben ihres bisherigen Könnens seien etwa 120 Hörer gezählt worden.

„Wir wollten für die Eltern im Gespräch bleiben und das ist uns gelungen“, sagte Rückert. Für die gute Stimmung spreche, dass selbst Mutti und Vati das eine oder andere Instrument ausprobiert hätten. Damit seien für die Kinder gleich auch Berührungsängste abgebaut worden. Im Fokus hätten Blasinstrumente wie Blockflöte, Klarinette, Trompete und Horn, die Streich- und Zupfinstrumente inklusive Kontrabass sowie das Schlagzeug gestanden.

Lehrerin Manuela Vettori mit ihrer Schülerin Nele Bernhardt. Foto: Stefan Blecks / OTZ

Seit Beginn des Schuljahres habe es etwa zehn Neuanmeldungen gegeben. Etwa zehn weitere Kandidaten absolvieren seit dem Tag der offenen Tür noch ihre unverbindlichen Schnupperstunden. Mit rund 250 Schützlingen seien die Pößnecker Musiklehrer gut ausgelastet.

Was wollten die Eltern so wissen? „Die Erwachsenen haben gar nicht groß Fragen gestellt“, antwortete Rückert. Die Musikschule habe offensichtlich einen guten Ruf, der nicht erst erklärt werden müsse. „Die Tatsache, dass der Unterricht etwas kostet, haben meistens wir angesprochen“, so Rückert.

Wie blickt sie dem Winter entgegen? Grundsätzlich schließt die Musikpädagogin derzeit aus, dass die Schüler frieren werden und es zu Kälte-Unterrichtsausfällen kommen könnte. Man sei zwar gehalten, die Raumtemperatur auf 19 Grad zu beschränken, aber für die 30- bis 45-minütigen Kurseinheiten der Kinder sei das „akzeptabel“. Anders sehe es bei den Lehrern aus, die oft mehrere Stunden mit den frischen Celsius-Graden auskommen müssten. Wer aber schon mal ein Konzert in einer Kirche gegeben habe, wisse, dass es dort noch kälter sein könne. Man werde die Dinge beobachten und gegebenenfalls gemeinsam mit dem Schulträger reagieren.

Zum guten Gelingen der etwa dreistündigen Veranstaltung habe der Förderverein des Pößnecker Musikschulteiles um den Vorsitzenden Stefan Blecks beigetragen.