Nach dem „Deutschen Lehrer-Preis“: Pößnecker Preisträger im Interview

„Lehrer sein ist nicht nur Beruf, sondern Berufung“, sagt der Thüringer Bildungsminister Helmut Holter in seiner Würdigung der Auszeichnung Martin Triebels mit dem Deutschen Lehrerpreis 2019. Triebel ist Lehrer für Mediengestaltung am Pößnecker Schulteil des Staatlichen Berufsschulzentrums (SBSZ) und hat am Montag die Auszeichnung in Berlin in Empfang genommen. Holter: „Es macht mich als Bildungsminister stolz, dass ein Thüringer mit dem Deutschen Lehrerpreis 2019 ausgezeichnet wird und gleichzeitig wünsche ich mir grundsätzlich mehr Anerkennung und Wertschätzung für den Lehrerberuf.“

Die OTZ sprach mit Martin Triebel über den Einsatz von interaktiven Tafeln, seinen ungewöhnlichen Weg in den Lehrerberuf und den Stellenwert der Bildung in Deutschland.

Wie war Berlin?

In Berlin war es vor allem aufregend und sicherlich auch gut organisiert. Wir waren am Montag schon um 8 Uhr da, für die Proben. Um 11 Uhr ging es dann los. Bei der Verleihung saß zufällig zwei Plätze neben mir eine Professorin, die in den 80er-Jahren PR gemacht hat. Mit ihren Kampagnen hatte ich mich im Studium auseinandergesetzt. Wir konnten uns unterhalten und sie kannte einige meiner Professoren persönlich. Auch die Laudatio von Susanne Porsche [Initiatorin des Wettbewerbs „Deutscher Lehrerpreis“] hatte sehr viel Herzblut und wirkte sehr überzeugend. Ansonsten stehe ich eigentlich nicht so gern im Mittelpunkt. Dass meine Frau und mein Kind im Publikum waren, das war das Schönste.

Wie kamen Sie dazu, Lehrer für Mediengestaltung zu werden?

Triebel zeigt ein Bild, das er zum Dank von der Klasse geschenkt bekommen hat, die ihn für die Auszeichnung vorgeschlagen hat. Foto: Martin Schöne

Ich brenne schon immer für Medien. Ursprünglich habe ich Drucker gelernt. Später habe ich neben dem Studium vieles parallel gemacht. Um Geld zu verdienen habe ich zum Beispiel in der Filmproduktion gearbeitet – bei Pro Sieben und Kabel 1 in der Postproduktion. Auch als ich ab 2009 zunächst mit einer 80-Prozent-Stelle als Lehrer angefangen hatte, habe ich nebenbei in einer Digitalagentur gearbeitet. Später bin ich dann mit einer Mitarbeiterin, die heute meine Ehefrau ist, aus dem Unternehmen raus. Wir haben dann gemeinsam eine Agentur namens „4side design“ neu aufgebaut. Der Einstieg in den Lehrerberuf war 2009 eigentlich mehr ein Zufall. Ich hatte immer wieder Vorträge in der Schule gehalten. Da kam Frank Mylius [Verantwortlicher am Schulteil Pößneck] auf mich zu und fragte: „Kannst du dir vorstellen, Lehrer zu sein?“ Ich war erst unsicher. Als Lehrer braucht man ein extrem breites Fundament. Da sagte er: „Das kriegst du hin. Da musst du dich einarbeiten.“ So bin ich reingerutscht. Daraus sind mittlerweile zehn Jahre geworden.

Was kann eigentlich ein Smartboard, was man mit einer Tafel nicht machen kann?

Eine interaktive Tafel funktioniert wie ein riesengroßes Tablet. Damit habe ich die Möglichkeit, interaktiv zu arbeiten. Kann Musik oder Filme einbauen. Ich arbeite sehr viel mit Powerpoint, hinzu kommen Flipcharts, Arbeitsblätter und meine Person. Die interaktive Tafel erleichtert uns insofern die Arbeit, als dass man dank Speicherfunktion am nächsten Tag an genau der gleichen Stelle weitermachen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass der nächste die Tafel abwischt. Die Schüler können mit dem Gerät interagieren, ich kann zum Beispiel Bereiche erst einmal verdeckt lassen oder aufziehen.

Lehrer sehen sich heute ständig neuen Herausforderungen gegenüber. Worauf kommt es heute an, wenn man ein guter Lehrer sein will?

Man muss echt sein, die Schüler wirklich wertschätzen, sie mögen. Und das darf nicht geheuchelt sein. Man muss für seine Schüler da sein. Das ist eigentlich das Wichtigste. Alles andere, die fachlichen Herausforderungen oder die Technik sind Käse, wenn derjenige der da vorn steht nicht für die Schüler und sein Stoffgebiet brennt. Die Leidenschaft muss er transportieren, das ist sein Job.

Was ist denn Ihre größte Hoffnung für die Entwicklung der Bildung in Deutschland?

Meine größte Hoffnung ist, dass man irgendwann den Stellenwert der Bildung erkennt und das dann auch fördert. Dass wir Lehrer ausbilden, die wirklich auch in der Lage sind, zu unterrichten, und nicht erst nach zehn oder 15 Jahren Studium feststellen „Oh mein Gott, ich habe es hier mit Kindern zu tun“ und dann das Studium hinschmeißen. Auch die Zerklüftung des Bildungssystems in Deutschland ist eine mittelschwere Katastrophe. Wie kann es sein, dass jemand der in Sachsen Abitur gemacht hat, in Bayern nicht studieren darf – oder nur mit irgendwelchen Sonderauflagen. Damit zerstören wir uns ganz viel für die Zukunft. In anderen Ländern hat man begriffen, dass man die Leute bilden muss. Wir haben in Europa einmal die Aufklärung geschaffen und kriegen es heute nicht mehr hin, unsere westlichen Werte noch zu transportieren. Das ist traurig. Wir schmeißen unser Humankapital weg. Die nächste Generation zeigt ja, dass sie etwas bewegen will. Man kann von Fridays for Future halten, was man will, aber die gehen auf die Straße. Man muss nicht in Technologie investieren, man muss in die Kinder investieren, in Bildung.