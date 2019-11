Der 25-Jährige, der am Samstagmorgen in Neustadt an der Orla unter dem Einfluss von Methamphetaminen in einem Einkaufsmarkt Geld aus der Kasse gestohlen und anschließend eine Tür beschädigt hatte, war noch am selben Tag wieder frei. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann, der bei der Tat im Supermarkt eine Grabegabel dabei hatte und im späteren Verlauf blutverschmierte Hände aufwies, sei am Nachmittag seiner Mutter übergeben worden, weil die Staatsanwaltschaft keinen Grund sah, ihn weiter festzuhalten. Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall räuberischen Diebstahls. Das ganze Haus ist etwas beunruhigt Auf Facebook meldete sich eine besorgte junge Frau bei der OTZ, um zu erfahren, ob der Täter wieder auf freiem Fuß sei. „Ich frage, weil [er] bei uns im Haus wohnt und das ganze Haus nun etwas beunruhigt ist“, schrieb sie.