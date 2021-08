Die Polizei war in Pößneck im Einsatz. (Symbolfoto)

Nach Imbisseinbruch und beschädigten Autos in Pößneck: Polizei nimmt Jugendliche fest

Pößneck. Durch Zeugenhinweise konnte die Polizei in Pößneck zwei Jugendliche schnappen, die unter anderem in Verdacht stehen, in einen Imbiss eingebrochen zu sein.

Samstagnacht beobachtete eine Zeugin zwei männliche Personen beim Einbruch in einen Imbiss in der Oberen Grabenstraße in Pößneck und informierte darüber die Polizei. Die Beamten bemerkten während der Absuche nach den Einbrechern mehrere beschädigte Autos sowie eine eingeschlagene Fensterscheibe mit Blutspuren, die offensichtlich von einem der Täter stammten.

Kurze Zeit später stellten die Beamten zwei 17-jährige Tatverdächtige mit passender Personenbeschreibung in der Straubelstraße. Einer davon hatte zudem sichtbare Schnittverletzungen. Die Ermittlungen zum Einbruch sowie zahlreicher Sachbeschädigungen laufen.