Nach Unglück in Ranis: Teich muss nicht umzäunt sein

Nach dem Unglück vom Dienstag, bei welchem ein Fünfjähriger in den Feuerlöschteich oberhalb des Kinder- und Jugendheimes Ranis stürzte und danach wiederbelebt werden musste, ist in der Burgstadt und darüber hinaus die Frage aufgekommen, warum der Weiher nicht kindersicher umfriedet ist. Mitunter wird auf die DIN-Norm für Feuerlöschteiche verwiesen, wonach solche Anlagen 1,25 Meter hoch umzäunt sein müssen.

Kein normierter Löschwasserteich

Nun, diese DIN-Norm scheint nur für stehende Gewässer zu gelten, die nach bundesdeutschem Recht als Feuerlöschteich geplant und gebaut wurden. Das teilte jedenfalls Heiko Bauroth, Geprüfter Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz und Mitarbeiter im Bereich Vorbeugender Gefahrenschutz des Fachdienstes Öffentliche Ordnung/Brand- und Katastrophenschutz im Schleizer Landratsamt, auf Anfrage mit. Nach Kenntnis der Kreisverwaltung erfülle der Teich am oberen Rand des Kinderheimes und Kindergartens in Ranis die genannten Bedingungen nicht. Der Weiher muss also nicht umzäunt sein.

Fünfjähriger Junge fällt in Feuerlöschteich und muss reanimiert werden

Aus dem Elend lernen

Dennoch werde der vor etwa 40 Jahren angelegte Teich als Löschwasserentnahmestelle geführt, und zwar „für die Bebauung im Umkreis von 300 Metern“ und für den „Grundschutz“, so die Kreisverwaltung. Sie stellt auch fest: „Verantwortlich für die Bereitstellung von Löschwasser ist die jeweilige Kommune.“ Löschwasserteiche seien da eine, aber nicht die einzige Lösung.

Vielerorts werden die alten Dorfteiche als Löschwasserentnahmestellen genutzt. Teilweise existieren auch Vereinbarungen mit privaten Teichbesitzern, damit sie ihre Gewässer im Brandfall zur Löschwasserversorgung zur Verfügung stellen. „Diese Gewässer unterliegen jedoch nicht der DIN-Norm für Löschwasserteiche“, so Bauroth.

Öffentlich zugänglich, privater Grund

Die Stadt Ranis legt indes Wert auf die Feststellung, dass der öffentlich zugängliche Unglücksteich keine öffentliche Anlage sei. Vielmehr liege das Gewässer voll und ganz auf dem Grundstück des Kinderheimes beziehungsweise Diakonievereines Orlatal (DVO), der damit für die Verkehrssicherungspflicht verantwortlich sei. Das Gewässer diene zwar der örtlichen Löschwasserversorgung, vorrangig aber dem „Objektschutz“ für die Diakonie-Einrichtungen Kinderheim und Kindergarten, wie Bürgermeister Andreas Gliesing in einem Gespräch mit dieser Redaktion betonte.

Ohne Löschwasserteich hätte das Kinderheim keine Betriebserlaubnis erhalten, meinte er. Die Stadt hat dem Teich zwar einen Saugstutzen verpasst, aber nie einen Nutzungsvertrag mit der Diakonie auf den Weg gebracht. Gliesing zufolge sei der Weiher mal umfriedet gewesen – darauf würden noch vorhandene typische Zaunbetonpfeiler hinweisen.

Wildzaun als Provisorium

Die Diakonie stellt jetzt provisorisch einen Wildzaun zwischen dem Außengelände des Kinderheimes, von wo der verunglückte Junge ausgebüxt sein soll, und dem Teich auf. In der Vergangenheit sei eine richtige Umfriedung – wie beim Kindergarten – durchaus ein Thema gewesen, erklärten die Vorstandsvorsitzende Yvonne Meinhardt und die Geschäftsführerin Angela Wenning-Dörre für den DVO auf Anfrage. Ein Zaun sei ihm von der Stadt jedoch mit dem Hinweis untersagt worden, dass der Teich für die Feuerwehr jederzeit ungehindert zugänglich sein müsse.

Mit dem Teich, der in den 1980ern als Löschwasserreservoir für die Raniser Schule hergestellt und 2011 vom Saale-Orla-Kreis samt Kinderheimgrundstück erworben worden sei, habe der DVO nie etwas zu tun gehabt, man brauche ihn auch nicht. Da sei immer nur die Stadt zugange gewesen, ja sie habe ihn „bewirtschaftet“. Die Diakonie bestätigte, dass es zur Löschwasserentnahmestelle auf ihrem Grundstück keinen Vertrag mit der Stadt gibt.

Zum verunglückten Kind teilte die Staatsanwaltschaft Gera auf Nachfrage mit, dass es „lebensbedrohlich verletzt“ sei. Ob und inwiefern bei dem Vorfall vom Dienstag ein strafrechtlich relevantes Handeln vorliegen könnte, werde derzeit noch geprüft, so Oberstaatsanwalt Thomas Riebel.