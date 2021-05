Nachwuchs bei Störchin Elfie in Porstendorf

Geroda/Porstendorf. Fünf Storchenküken im Nest auf dem Gelände der Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda gesichtet.

Seit Ende Februar ist die Störchin Elfie in Porstendorf zurück. Und nun gibt es frohe Kunde – denn Elfie und ihr Partner haben Nachwuchs bekommen. Vor etwa einer Woche wurden die Jungstörche erstmals im Nest auf dem Schornstein auf dem Gelände der Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda in Porstendorf gesichtet.

„Es sind dieses Mal fünf Storchenküken. Im vergangenen Jahr waren es zwei. Eines der Junge hat Elfie aber aus dem Nest geschmissen. Wir hoffen, dass in diesem Jahr möglichst alle durchgebracht werden“, sagt Ralf Voit. Der Vorsitzende der Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda hatte bereits kurz nach der Ankunft der Störchin in Porstendorf darauf gehofft, dass bald Nachwuchs ins Haus steht. Und so war die Freude natürlich groß, als nun die Jungstörche entdeckt wurden.

Viel Nachwuchs dank guter Nahrungsverfügbarkeit

Die Brutzeit der Vögel, in der Weibchen und Männchen abwechselnd brüten, erstreckt sich in der Regel von Anfang April bis Anfang August und dauert etwa 30 Tage. „In den vergangenen Jahren haben die Störche nur ein bis zwei Junge ausgebrütet. Dass es in diesem Jahr so viele sind, ist bemerkenswert, liegt aber vermutlich an der Nahrungsverfügbarkeit. Es gibt viele Mäuse“, sagt Frank Radon von der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Saale-Orla.

Im Jahr 2010 wurde der Horst, wie das Nest von Störchen genannt wird, auf Initiative der Agrargenossenschaft, der Feuerwehr Triptis und des Landratsamtes aufgestellt. Ein Jahr später hatte sich erstmals ein Storchenpaar dort niedergelassen. Seither gab es sieben erfolgreiche Bruten mit 15 Jungvögeln. „Der Horst in Porstendorf ist der einzige im Saale-Orla-Kreis, der jedes Jahr bebrütet wird“, weiß Frank Radon. Störchin Elfie zieht dort nun bereits zum dritten Mal Nachwuchs auf.