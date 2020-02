Narren stärken sich im Schalander mit zünftigem Frühstück

Zum närrischen Rosenmontagsfrühstück im Schalander sind etliche Abordnungen von Faschingsvereinen und -gruppen der Umgebung gekommen, um sich nicht nur in gemütlicher Atmosphäre verköstigen zu lassen, sondern sich auch für einen weiteren anstrengenden Tag zu stärken. Denn es sind noch Umzüge und Faschingsabende angesagt. Es werden unter anderem auch Pfannkuchen, Wurst und Käse gereicht. Natürlich auch Bier, welches in Strömen die Kehlen der etwa einhundert Anwesenden fließt. Es ist ein Kommen und Gehen, zwischendrin gibt es mal wieder musikalischen Einlagen einzelner Kapellen. Traditionell ist der Carnevalsclub Schlettwein die stärkste Truppe und auch die, die als erste kommt. Einigen steckt das vergangene Faschingswochenende noch in den Knochen, andere drehen erst so richtig auf, wie die Mitglieder der Karnevalsgruppen aus Freienorla und Dittersdorf. „Es gibt uns seit 29 Jahren“, sagt Florian Aschenbrenner aus Dittersdorf, „wir sind Untertanen der heute arbeitstechnisch leider verhinderten Prinzessin Amanda Kolbe“, meint er gut gelaunt. Früher habe man aus Prinzip Apoldaer Bier getrunken, eben weil die älteren Mitglieder das Pößnecker Rosenbräu gut fanden. Verstanden habe man das damals nicht. Vor einiger Zeit drehte sich die Meinung der Jüngeren, erzählt er. Man sei eben doch auf den Geschmack gekommen. Jetzt ist man der Einladung gefolgt und guckt sich die Veranstaltung an, „und was soll ich sagen? Es ist mega gut!“, ruft Aschenbrenner begeistert. Die anderen am Tisch nicken zustimmend, heben die Gläser und stimmen ein Hoch an. Ein Wiederkommen 2021 sei gewiss, kündigt er an, zumal man dann im 30. Jahr des Bestehens der Faschingsgruppe ist. Das will natürlich ausgiebig gefeiert werden. Auch den Freienorlaern gefällt es sehr gut im Schalander: „Wir werden auch wieder dabei sei“, so Achim Lange, Vorsitzender des Freienorlaer Feuerwehrvereins und gleichzeitig Faschingsverrückter. Man feiere sonst einen gemütlichen Dorffasching, doch dieses Jahr erstmals mit Zelt, „weil wir mittlerweile aus allen Nähten platzen“, sagt er stolz. Er fasst zusammen: „Wir sind innerhalb des 50-köpfigen Feuerwehrvereins zwanzig Karnevalisten, haben sogar eigene Büttenredner. Damals, 1996, haben sich die Orlaelfen zusammengefunden und 1997 die Männertanzgruppe Nastarowje.“