Narren stürmen Rathäuser

Mit viel Tanz startete der 1. Triptiser Carneval Verein in die Fünfte Jahreszeit. Der Saisonauftakt stand am Montagabend wie die gesamte 58. Session der Narren aus dem Städtchen unter dem Motto „Vampire, Zombies, Gruselei – In Trips Trill ertönt der Horrorschrei“. Die Karnevalisten von der Orlaquelle ließen sich nicht lumpen und feierten mit einer solchen Lautstärke, dass auf dem Marktplatz vor dem zu stürmenden Rathaus glatt Alarmanlagen geparkter Autos auslösten – so laut schepperten die Böllerschüsse des Schützenvereins, hallten der eine oder andere Tusch über den Platz und schallte die Musik zu den einzelnen Tanzeinlagen! Vor Massen fröhlicher Gästen, darunter viele Familien mit Kindern, wurden feierlich unter anderem die Herrschaftsinsignien an das neue Prinzenpaar, Manu III. und Jens II., übergeben. Klaus-Jürgen Jahn zum

fünften Mal Schlüsselträger

Neustadt. Auf dem Neustädter Marktplatz wurde die Fünfte Jahreszeit mit einem Kanonenschuss eingeläutet. Die Narren der Duhlendorfer Karnevalgesellschaft bekamen von Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) den Schlüssel des Rathauses für die kommenden 107 Tage überreicht. „Wir werden die Geschicke der Stadt genauso gut leiten wie unser Bürgermeister Ralf“, versprach Präsident Christian Thuy den zahlreich erschienenen Zuschauern. Den Karnevalisten mangelt es nicht an Ideen, etwa bei der Neugestaltung des Marktplatzes, für den sie sich künftig „statt eines Festzeltes einen massiven Veranstaltungssaal“ vorstellen können. Aufgeschlossen zeigten sie sich auch für weitere Eingemeindungen, um bald „von der Weltmetropole Neustadt an der Orla sprechen zu können.“

Beim Schlüsselkampf legten sich Verkehrsminister Dominik Köhler, Finanzminister Peter Döpel und Klaus-Jürgen Jahn, Minister für Schrift und Druck, ordentlich ins Zeug. Nach den Spielen „Paketklebeband abrollen“, „Murmeln von Flasche zu Flasche füllen“ und „Kiste öffnen“ stand Klaus-Jürgen Jahn zum fünften Mal als Sieger und Schlüsselträger fest.

CCP will Zirkus machen

Pößneck. Passend zum Motto der neuen Saison, nämlich „Der Zirkus kommt in die Stadt – Schaut, was der CCP zu bieten hat!“, zog am Montagabend ein bunter Tross lautstark durch die Innenstadt. Angeführt vom Carneval Club Pößneck ging es mit den gleichgesinnten Schleusenfröschen zum Markt, wo um 17.11 Uhr die närrische Hoheit über die Stadt übernommen wurde. Längst leistet Bürgermeister Michael Modde (parteilos) keine Gegenwehr mehr, wenn die CCP-Gardisten seinen Amtssitz stürmen – er lässt sich fesseln und rückt sofort die Stadtkasse heraus. Schließlich soll das zarte Pflänzchen des Faschings im Pößnecker Stadtkern weiter gedeihen und Geld ist beim CCP auch gut aufgehoben, wie es die neuen Trommeln, die mit städtischer Unterstützung angeschafft wurden, beweisen.

CCP-Präsidentin Marion Kunz verpackte ihre Meinung zur großen und kleinen Politik in Reime, aber auch der Bürgermeister wartete mit Versen auf. Vorgeschmack mit

Pfannkuchen-Wettessen

Ranis. Die 48. Session des Raniser Ritterfaschingsverein steht unter dem Motto „Es war einmal und ist nicht mehr – Die 50er und 60er sind lange her! Es tanzt der Narr zu Rock’n’Roll und Twist, weil in Roons bald Fasching ist“.

Angeführt von einem bunt geschmückten Wagen ging es vom Plan kreuz und quer durch die Burgstadt. Immer mehr Menschen schlossen sich dem Zug an. Ziel war die Zein-Halle im Gewerbegebiet, die seit Jahren für die Schlüsselübergabe herhalten muss. Bereitwillig wurde das Schließgerät dann auch von Bürgermeister Andreas Gliesing (Gewerbeverein) überreicht. Als kleinen Vorgeschmack auf die Fünfte Jahreszeit präsentierten der Kindergarten und die Funkengarde einige Tänze, abgerundet wurde alles durch ein Pfannkuchen-Wettessen.