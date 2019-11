Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Narren ziehen durch Ranis

Faschingsauftakt des Raniser Ritterfaschingsverein mit Umzug durch Ranis. Foto: Marcus Cislak

Die 48. Session des Raniser Ritterfaschingsverein steht unter dem Motto „Es war einmal und ist nicht mehr – die 50er und 60er sind lange her! Es tanzt der Narr zu Rock’n’Roll und Twist, weil in Roons bald Fasching ist“. Angeführt von einem buntgeschmückten Wagen ging es kreuz und quer durch die Burgstadt beginnend Am Plan. Immer mehr schlossen sich dem Zug an. Ziel war die Halle der Firma Zein, die wie seit Jahren schon für die Schlüsselübergabe auserwählt ist. Bereitwillig wurde das Schließgerät dann auch von Andreas Gliesing (Gewerbeverein) überreicht. Nun ist Ranis in Narrenhand, war sogleich bewiesen wurde: Als kleinen Vorgeschmack auf die 5. Jahreszeit präsentierten Kindergarten und Funkengarde einige Tänze, abgerundet durch das Pfannkuchen-Wettessen.