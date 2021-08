NCV lädt am Samstag zum Maskenball ein

Neustadt-Neunhofen. Gefeiert wird ab 20 Uhr, das steht auf dem Programm.

Da die Karnevalsveranstaltungen im Frühjahr in diesem Jahr coronabedingt ausfallen mussten, haben sich die Mitglieder des Neunhofener Carnevalsvereins (NCV) gedacht, dass sie den Fasching einfach in den Sommer holen. Und so laden die Narren am kommenden Samstag, 7. August, zu einem Maskenball in den Saal der Gaststätte „Drei Rosen“ in Neunhofen ein. Gefeiert wird ab 20 Uhr.

„Die Gäste können entscheiden, ob sie mit oder ohne Kostüm, mit oder ohne Maske kommen“, sagt Susann Stelter, Finanzministerin des NCV. Zu dem Tanzabend wird die Diskothek Marco Landgraf für die passende Musik sorgen. Am Einlass wird das Glücksrad aufgestellt sein, an dem es für die Besucher gilt, den richtigen Dreh rauszuhaben. „Und es wird einen Überraschungsauftritt geben“, kündigt Susan Stelter an. Wer zu erleben sein wird, werde allerdings noch nicht verraten.

Um eine Platzreservierung beziehungsweise einen Kartenkauf für die Veranstaltung wird im Vorfeld gebeten. „Wer gerne kommen möchte, kann uns über die Facebook-Seite des NCV anschreiben“, so Susann Stelter.