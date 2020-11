Neue Asphaltdecke auf der Theure eingebaut

Lausnitz bei Neustadt/Kolba. Am Freitagmittag soll die B 281 in dem Bereich wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein

1700 Tonnen Asphalt, die 22 Lastkraftwagen für 1,6 Kilometer Bundesstraße, wurden am Samstag auf der Theure zwischen den Abzweigen Harrasmühle in Lausnitz und Krobitz in Kolba verbaut. „Das ist ein großer logistischer Aufwand“, sagte am Samstagmorgen der Bauleiter der bauausführenden Firma Streicher, Christian Peukert. Die Vollsperrung des Abschnitts auf der B 281, die seit Freitagabend galt, wurde planmäßig am Sonntagmittag wieder aufgehoben.