Die Straubelstraße in Pößneck ist in Höhe des in der Sanierung stehenden ehemaligen Gymnasiumsgebäudes am Schiller- und Lutherplatz bis kurz vor Weihnachten voll für den Durchgangsverkehr gesperrt. Warum eigentlich?

Zum einen brauche man an der Baustelle vorübergehend etwas mehr Platz für Container und Ausrüstungen, antwortet die Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla, die das Objekt vor knapp drei Jahren gekauft hat, um es für soziale Zwecke auszubauen. Zum anderen diene die Absperrung dem Schutz der Allgemeinheit, denn zurzeit sei unter anderem die straßenseitige Dachpartie in der umfassenden Erneuerung. Anfang Dezember soll das Dach des 1830 errichteten und später aufgestockten historischen Gebäudes weitestgehend saniert sein. Im neuen Jahr folge dann der Dachgeschossausbau, informiert Awo-Gebäudemanager Ingmar Hollmann. Zurzeit werde auf allen Etagen der einstigen Oberschule neuer Estrich gegossen. Parallel dazu erhalte die künftige Wohnanlage ein neues Treppenhaus. Auf dem vormaligen Schulhof wird ein Aufzug für das gesamte Objekt eingerichtet. Seniorenwohngemeinschaften als Herzstück Das ehemalige Gymnasiumsgebäude wird seit etwa anderthalb Jahren um- und ausgebaut. So sind für das Erd- und das Dachgeschoss der ehemaligen Penne barrierefreie Wohnungen vorgesehen. Das Herzstück werden allerdings zwei Seniorenwohngemeinschaften im ersten und zweiten Obergeschoss sein. Für ältere Herrschaften, die selbstständig bleiben, dennoch in Gesellschaft ihren Lebensabend verbringen wollen, werden knapp 20 Zimmer mit eigenem Bad zur Verfügung stehen. Umgebaut und saniert wird nach Plänen der Spindler Be­ratende Ingenieure Architekten GmbH aus Kronach. Zuletzt war von einer Investition in Höhe von etwa 5,5 Millionen Euro – ein Großteil davon Fördermittel – die Rede. In die Awo-Anlage „Wohnen am Schillerplatz“ sollen die ersten Mieter im Oktober 2021 einziehen können. Derzeit werde die Vermarktung der Wohneinheiten vorbereitet. Besonders gespannt ist man in der Awo und nicht nur, wie die Senioren-WGs als neues Angebot in der Region ankommen werden.