Neue Regeln für Besuche im Krankenhaus Pößneck

Eingangsbereich der Thüringen-Klinik in Pößneck.

Aufgrund der aktuell rasant steigenden Corona-Infektionszahlen werden die Thüringen-Kliniken an allen drei Krankenhaus-Standorten ab Mittwoch, 28. Oktober, die aktuellen Regeln für die Patienten-Besuche ändern. Das teilte das kommunale Unternehmen mit Sitz in Saalfeld am Montag mit.

„Ab Mittwoch ist pro Tag ein Besucher pro stationärem Patient für maximal eine Stunde Besuchszeit erlaubt“, heißt es in der Ankündigung, die neben den Standorten Saalfeld und Rudolstadt auch das Pößnecker Krankenhaus betrifft. „Für Besuche steht der Zeitraum zwischen 15 bis 19 Uhr an jedem Tag zur Verfügung. Der Besucher sollte für die Dauer des stationären Aufenthaltes die selbe Person sein.“

Ein Mund-Nasen-Schutz sei nach wie vor in allen Krankenhäusern und allen Praxen der Medizinischen Versorgungszentren der Thüringen-Kliniken zu tragen.