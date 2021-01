Neue Tagespflege des Diakonivereins Orlatal ab März in Neustadt

Anna Müller-Albert (links), Leiterin der Tagespflege, und Mitarbeiterin Nancy Timm in der Küche des Gemeinschaftsraumes, in der künftig gemeinsam gekocht werden soll.

Neustadt In neugestalteten Räumlichkeiten in der Schleizer Straße können bis zu 12 Interessierte betreut werden

Vor etwa einem Jahr habe man das erste Mal in den Räumlichkeiten der Schleizer Straße 12 gestanden, erinnert sich Steffen Timm, Heimleiter der Seniorenpflege in Neustadt des Diakonievereins Orlatal. Dort wird derzeit eine Tagespflege eingerichtet, die der Träger voraussichtlich ab Mitte März neben der ambulanten und stationären Pflege anbieten will. „Die Tagespflege soll unser Angebot aus einer vernetzten und individuellen Versorgung abrunden“, sagt Steffen Timm.

Pläne für eine Tagespflege habe es bereits seit einiger Zeit gegeben. „Wir haben seit ungefähr 2014 nach entsprechenden Immobilien in Neustadt gesucht, aber länger nichts Passendes gefunden“, so Steffen Timm weiter. Mit der Besichtigung der Räume in der Schleizer Straße, die sich in einem Wohnblock befinden, habe die Suche dann aber ein Ende gehabt. Die zentrale, aber dennoch ruhige Lage habe überzeugt und so sei man sich schnell mit dem Vermieter Eric Lindig einig geworden, dort die Tagespflege einzurichten.

In Umbau wurden 200.000 Euro investiert



Noch im vergangenen Jahr startete der Umbau, der in den kommenden zwei bis drei Wochen abgeschlossen werden soll. Vorgenommen wurde dieser vom Vermieter selbst mit seiner in Bodelwitz ansässigen Firma Akustik- und Trockenbau Eric Lindig. „Wir hatten immer einen kurzen Draht zueinander und haben beim Umbau die Vorgaben und Wünsche der Diakonie berücksichtigt“, sagt Eric Lindig, der in die Neugestaltung rund 200.000 Euro investiert hat. So wurden die barrierefreien Räumlichkeiten in den vergangenen Monaten nicht nur energetisch und brandschutztechnisch auf den neusten Stand gebracht, sondern es wurde etwa auch ein modernes Lichtkonzept verbaut. „Das hat zum einen einen technischen, zum anderen aber auch einen betreuerischen Hintergrund“, erläutert Steffen Timm. So spiele für Menschen, die etwa visuelle oder kognitive Einschränkungen haben, Licht eine wichtige Rolle, könne doch mit diesem je nach Situation eine entsprechende Stimmung vermittelt werden. „Die Atmosphäre trägt neben gutem Personal zum absoluten Wohlfühlen bei“, weiß Steffen Timm. Auch sonst habe man darauf geachtet, dass durch die entsprechende farbliche Gestaltung der Räume eine helle und freundliche Umgebung entstehe.

Betreuung von 8 bis 16 Uhr



Ausgelegt ist die Tagespflege für zwölf Gäste, die von 8 bis 16 Uhr von bis zu sieben Mitarbeitern, dazu gehören Pflege- und Betreuungskräfte sowie ein Fahrdienst, versorgt werden. Dazu stehen auf einer Fläche von rund 230 Quadratmetern ein großer Gemeinschaftsraum mit Küche, ein Snoezel- sowie ein Ruheraum, zwei Bäder, ein Büro, eine Therapieküche und Freiflächen vor dem Haus für einen Aufenthalt an der frischen Luft zur Verfügung.



Das Konzept der Tagespflege sehe es vor, den Menschen durch Gruppen- und Einzelangebote einen strukturierten Alltag zu bieten, den sie allerdings aktiv und in einem hohen Maß selbst mitgestalten können und sollen. „Wir bieten diverse Aktivitäten an, aber die Gäste können sich auch selbst gerne mit Wünschen einbringen. Beim Essen wollen wir es beispielsweise so handhaben, dass eigene Rezepte mitgebracht werden können, wir dann gemeinsam einkaufen gehen, das Gericht zusammen vor- und zubereiten und schließlich auch gemeinsam zu uns nehmen“, sagt Anna Müller-Albert, welche die Leitung der Tagespflege übernehmen wird. Neben dem Kochen und Backen, wird es unter anderem auch die Möglichkeit zum Spielen und für Ausflüge in der näheren Umgebung geben. Abgerundet werden soll das Angebot durch externe Kooperationspartner, etwa Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden. Vorgesehen ist darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit mit der ambulanten Pflege, die 2019 von der Marktstraße in die Schleizer Straße umgezogen und damit gleich nebenan ansässig ist.