Neue Wohngebäude oft mit erneuerbarer Energie beheizt

Im Saale-Orla-Kreis sind im vergangenen Jahr zwischen 40 und 50 neue Wohngebäude genehmigt worden, deren Heizungen nach Fertigstellung regenerative Energien nutzen. Das geht aus einer Veröffentlichung des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor.

Zu diesen erneuerbaren Energieträgern im Bereich der Heizung zählen neben Geothermie, Holz, Solarthermie und Biogas vor allem die Umweltthermie, bei der aus der Umgebungsluft Wärme gewonnen wird. So seien in ganz Thüringen im zurückliegenden Jahr von 2007 neu geplanten Wohngebäuden mehr als die Hälfte mit Heizungen aus regenerativen Energien ausgestattet und bei insgesamt 812 dieser Wohn-Neubauten planten die Bauherren die Erwärmung ihres Neubaus mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe via Umweltthermie. „Das sind 4,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor“, melden die Landes-Statistiker für den gesamten Freistaat.

Der Inhaber eines in Pößneck ansässigen Heizungsbau-Betriebs bestätigt die Beliebtheit solcher Anlagen bei Neubau-Projekten. Der Mann, der ungenannt bleiben möchte, erklärt das Prinzip der Luft-Wasser-Wärmepumpe: „Es handelt sich um ein Außengerät, das in etwas Entfernung vom Haus aufgestellt wird.“ Wie bei einem umgekehrten Kühlschrankprinzip könne die Wärme der Luft in Wärme fürs Haus umgewandelt werden und Flächenheizungen wie etwa Fußbodenheizungen versorgen. Das funktioniere bis etwa -6 Grad Celsius Außentemperatur.

Energieautarkes Haus möglich

Der Fachmann erläutert die Vorteile für die Bauherren: „Man wird unabhängig von Öl oder Gas als Brennstoff, für den Betrieb braucht es aber Strom.“ Seine Firma habe allein im vergangenen Jahr sieben oder acht solcher Anlagen bei Neubauten installiert. Zum Beispiel in Gegenden wo es keinen Gas-Anschluss gebe oder auch in Naturschutzgebieten, in die kein Heizöl-Laster fahren dürfe, sei das eine nahe liegende Heizungsalternative. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage, die den Strom liefert, einem Stromspeicher und vielleicht einem Brunnen für das Wasser sei es so möglich, ein gänzlich energieautarkes, quasi selbstversorgendes Haus zu errichten.