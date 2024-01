Neuer Aufwind für Windkraft-Gegner im Saale-Orla-Kreis

Schmieritz CDU-Landratskandidat Christian Herrgott unterstützt den Kampf dagegen. Gesetzesänderung lässt hoffen, dass im Wald zwischen Neustadt, Triptis und Auma doch keine Windkraftanlagen errichtet werden.

Noch vor zwei Monaten sah Kristina Lieder, Mitbegründerin einer einstigen Bürgerinitiative gegen Windkraftanlagen in Traun, noch schwarz. Etwas zuversichtlicher ist sie nun gestimmt, dass die zehn angedachten Anlagen mitten im Wald doch nicht kommen. Eigentlich waren die Pläne auf dem Gelände des im Regionalplan Ostthüringen ausgewiesenen Windvorranggebietes W24, eines 388 Hektar großen Waldstücks, längst vom Tisch. Dachte man jedenfalls. Bis 2022 das Bundesverfassungsgericht eine Gesetzesänderung im Thüringer Waldgesetz kippte, die Windkraftanlagen im Wald verbot. Jetzt war der Projektierer, die Firma Meridian aus Suhl, wieder im Aufwind. Aktuell sei man im Genehmigungsverfahren, wie das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises schreibt.

Vor wenigen Wochen drehte sich im Thüringer Landtag abermals der Wind, denn die FDP setzte eine Gesetzesänderung mit Hilfe der Stimmen von CDU und AfD durch, die es Windkraftanlagenplanern abermals erschweren soll, ihre Pläne umzusetzen. Wie CDU-Landratskandidat Christian Herrgott erklärt, gehe es nicht um den Bau an sich, sondern um Ausgleichsflächen für den für die Anlagen verloren gegangenen Wald. „Es ist kompliziert“, wie der Politiker zugibt. Kurz gesagt: „Landwirtschaftliche Flächen dürfen dafür nicht mehr verwandt werden. Und die Flächen müssen in unmittelbarer Umgebung sein.“ Zusammengefasst bedeutet das, es ist künftig nahezu unmöglich, Windräder in Wälder zu bauen, weil derartige Ausgleichsflächen für Aufforstungen praktisch nicht vorhanden seien. Das politische Ziel: Erhalt und die Aufforstung des vorhandenen Waldbestandes.

Erdbebenstation bei Moxa

Falls Herrgott die Landratswahl, die in Kürze stattfindet, gewinne, will er das Genehmigungsverfahren zu den Anlagen rund um das Jägerdreieck überprüfen lassen. Möglich, dass sich durch die aktuelle Gesetzesnovelle der Windpark im Wald bei Traun in letzter Minute verhindern lässt. Einen weiteren Ansatzpunkt sieht er in einem Gutachten zu Erdbebenmessstationen und Abständen zu Windkraftanlagen. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena betreibt bekanntermaßen eine solche Station in Moxa. Das Gutachten komme laut Herrgott zu dem Schluss, dass eine Windkraftanlage nicht nur einen Abstand von zehn Kilometern zur Station haben solle, sondern eher fünfzehn Kilometer.

Viele Argumente gegen Windpark

Von insgesamt zehn Windrändern in einem großen zusammenhängenden Waldgebiet ist die Rede, zwei in der Gemeinde Schmieritz, sechs auf Neustädter sowie zwei auf VG-Triptis-Gebiet. Eine rapide schwindende Lebensqualität befürchtet Kristina Lieder für sich und andere Bewohner in ihrem und den benachbarten Dörfern. Sie zeigt aus dem Fenster: „Das Haus hat dann nur 1300 Meter Abstand zu einem Windrad.“ Rund 230 Meter würden die Anlagen in der Höhe messen, neben einer Sicht- käme auch eine Lärmbelästigung auf sie zu. Die beiden deutlich kleineren Exemplare, die seit rund zwanzig Jahren nahe Traun stehen, würden ein Brummen erzeugen. Das würde sie bei einer „günstigen“ Windrichtung und bei geschlossenem Fenster in ihrem Haus hören.

Ebenso zweifelt sie den Nutzen an, jetzt schon stünde eines der beiden Räder stets still. Und sie sieht die Tierwelt in Gefahr: Es gebe Nachweise über Rotmilane und Fledermäuse in der Umgebung. „Das Plothener Teichgebiet ist nah“, argumentiert sie weiter. Von den Fundamenten der Windkraftanlagen und den zu bauenden Zufahrtsstraßen, die Flächen versiegeln, gar nicht zu reden. Der Rückbau, so Lieder, sei ein weiterer Punkt, mit dem sich erst nachfolgende Generationen beschäftigen müssen. Sie spricht von Sondermüll.

Meridian-Geschäftsführer Köhler betont den Nutzen eines Windparks – auch für Bürger und Kommunen. So wolle man Letztere mit 30.000 Euro pro Jahr und Windrad beteiligen und generiere Gewerbesteuern von „insgesamt mindestens 250.000 Euro jährlich“. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Eingriffe in die Natur werde die Meridian GmbH genau abstimmen. Konkret nennt Köhler zum Beispiel eine Renaturierung des früheren Freibads in Neustadt als Option. Vor 2026, sagt Köhler, sei mit dem Baubeginn nicht zu rechnen.