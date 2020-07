Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Chef tritt in große Fußstapfen

Der Berufsschullehrer Frank Mylius hat im Verein Pößneck attraktiver die Nachfolge von Rechtsanwalt Alf-H. Borchardt als Vorstandsvorsitzender angetreten.

Borchardt stand dem aktuell 25 Mitglieder zählenden und 2006 gegründeten Verein seit 2007 vor. Aus familiären Gründen wechselt er nach Ellwangen in Baden-Württemberg. In der Jahreshaupt- und Wahlversammlung des Vereines wurde Borchardt die Ehrenmitgliedschaft mit riesiger Urkunde verliehen. Auf den weiteren Lebensweg wurde ihm zusätzlich ein Bierkrug mitgegeben, der ihn immer an seine Pößnecker Zeit erinnern soll.

Gute Beispiele für Pößneckaufgegriffen

„Unter seiner Ägide ist der Verein zu einem festen Bestandteil der Pößnecker Kulturlandschaft geworden“, sagte Mylius in seiner Laudatio auf Borchardt. „Die monatlichen Vorstandssitzungen wurden auf seinen Vorschlag hin als offene Veranstaltung durchgeführt. Jeder, der wollte, auch wenn er kein Vereinsmitglied war, konnte daran teilnehmen und seine Ideen einbringen. Herr Borchardt ist jemand, der es verstanden hat, Ideen für Pößneck aufzugreifen und zu vereinseigenen Projekten zu machen. Gefühlt war er immer präsent und stand als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Er war an fast allen Aktionen des Vereins mit hohem persönlichem Aufwand beteiligt. Legendär sind beispielsweise die von ihm konzipierten Feuertonnen zum Pößnecker Weihnachtsmarkt, die extra für unseren schiefen Markt gebaut wurden. Unter seinem Vorsitz wurden auch die drei Mitteldeutschen Buchmessen, die bisher aufwendigsten Projekte des Vereines Pößneck attraktiver, geplant und durchgeführt“, führte Mylius über seinen Amtsvorgänger aus.

Bleibend sind beispielsweise die jährlichen Blumenzwiebelpflanzaktionen mit den Frühblühern auf den Grünflächen entlang der Bundesstraße oder die Buchskulpturen, die seit 2008 an verschiedenen Stellen im Stadtkern stehen. Legendär sind die drei Kunstausstellungen des Vereines, die mit dem Motto „Skulpturen-Frühling“ im sogenannten M2-Gebäude am Viehmarkt stattfanden. Begleitet hat der Verein die Aufstellung der Litfaßsäule vor dem Stadtmuseum am Klosterplatz. Ein fast von Anfang an verfolgtes Projekt, das seit zwei Jahren umgesetzt wird, ist die Einrichtung der Schaudruckerei im Bilkenkeller. Zuletzt hatte der Verein die Pflege der Städtepartnerschaften und -freundschaften der Stadt Pößneck übernommen, wobei hier coronabedingt noch nicht viel passieren konnte. Auch auf einige der geplanten Vereinsveranstaltungen wie Boule-Turnier und Open-Air-Kino musste aus Infektionsschutzgründen verzichtet werden.

Pößneck wird durch Meckern nicht schöner

Der Verein habe es sich zur Aufgabe gemacht, Pößnecker zur Verschönerung ihrer Stadt zu bewegen, diese Aufgabe bleibe bestehen, sagte Borchardt. Sein Vermächtnis: „Möge der Verein nicht nur demnächst seinen 20. Geburtstag feiern, sondern zu gegebener Zeit auch seinen 50. und mehr, dann vielleicht mit mehr Pößneckern, die aus Pößneck stammen und gelernt haben, dass die Stadt nicht durch Meckern, sondern durch Anpacken schöner und liebenswerter wird.“ Im Verein habe er viele Freunde gefunden, sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende. „Ich werde diese Zeit nicht vergessen. Ich bleibe dem Verein stets verbunden und stehe in Not- und Krisenfällen immer zur Verfügung“, bedankte sich Borchardt bei seinen Mitstreitern und den Pößneckern.

Frank Mylius steht künftig Jörg Vollmer als Stellvertreter im Verein zur Seite. Nils Leucht bleibt wie schon seit 2007 Kassenwart.

Frank Mylius ist nun nach dem Gründungsvorsitzenden Andreas Dreißel (2006-2007) und Alf-H. Borchardt (2007-2020) der dritte Chef des Vereines. Weitere Informationen über diese Interessengemeinschaft sind unter www.poessneck-attraktiver.de zu finden.