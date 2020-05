Im Mai 2020 hat ein neues Café direkt am Saaleturm in Burgk eröffnet.

Neues Café am Saaleturm in Burgk eröffnet

In Burgk hat in dieser Woche direkt am markanten Saaleturm ein kleines Café mit Außensitzbereich eröffnet. Geschäftsauftakt war an Himmelfahrt, heißt es vom Betreiber: „Somit erhält die Gemeinde Burgk ein weiteres gastronomisches Angebot“, teilt der Schleizer Gastronom Manuel Metzner mit. Das Café lade zum Verweilen nach einer Wanderung oder dem Besuch des Museums Schloss Burgk ein.

Eigentlich hatten er und seine Frau bereits an Ostern das Kaffeehäuschen eröffnen wollen, doch die Covid-19-Pandemie hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir haben uns aber durch Corona nicht von unserem Plan abbringen lassen und sind nun besonders froh, dass wir unser Café eröffnen konnten. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern aus unserem gesamten Team, die es ermöglicht haben das Räumchen so effektiv auszustatten, dass wir alle Speisen und Getränke zubereiten können“, erläutert Manuel Metzner.

Ein Platz an der frischen Luft

Das Kaffeehäuschen biete genug Platz für die Zubereitung von Speisen und Getränken. Foto: Manuel Metzner

Denn das kleine Café trage seinen Namen nicht ohne Grund, da wirklich auf minimalem Raum Eisbecher, hausgebackene Torten, kleine Hauptspeisen sowie heiße und kalte Getränke zubereitet werden. Verzehrt und genossen werden diese dann an der frischen Luft. Insgesamt stehen 70 Sitzplätze direkt um den 42 Meter hohen Aussichtsturm herum zur Verfügung. Diese werden im Vollservice mit Bedienung bewirtschaftet. Dafür suche die Gastronomenfamilie Metzner noch Verstärkung im Service und in der Küche in Vollzeit oder Teilzeit.

Das Café hat donnerstags und freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und an Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen von 11 Uhr bis 18 Uhr. Da ausschließlich Freisitze zur Verfügung stehen, hat das Café bei Regen geschlossen. Kontakttelefonnummer: 03663/425 91 80