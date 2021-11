Neues Corona-Testzentrum in Neustadt geplant

Die Teststation in der Schleizer Wisentahalle ist fortan an fünf Tagen pro Woche geöffnet. (Symbolbild)

Pößneck/Schleiz/Neustadt.

Die Infrastruktur für öffentliche Corona-Schnelltestangebote im Saale-Orla-Kreis wächst wieder. „Zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern wird damit ein öffentlich zugängliches Testangebot mit einem kürzeren Anfahrtsweg als bislang ermöglicht“, findet die Schleizer Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Zudem werden die bereits bestehenden und stark ausgelasteten Anlaufstellen für Antigen-Schnelltests entlastet.

So ist die Teststation in der Schleizer Wisentahalle, die durch die Schleizer und Saalburger Apotheken sowie das Landratsamt betrieben wird, fortan an fünf Tagen pro Woche geöffnet. Getestet wird nach vorheriger Terminvereinbarung von Montag bis Donnerstag zwischen 8 bis 9 Uhr sowie freitags zwischen 16 bis 18 Uhr. Bereits vergangene Woche wurden die Testkapazitäten innerhalb der Öffnungszeiten erhöht, nachdem das mobile Testzentrum in Schleiz schließen musste. Die Stadtverwaltung und das Deutsche Rote Kreuz des Saale-Orla-Kreises planen zudem, das Testzentrum in Neustadt wiederzubeleben. Details standen am Dienstag noch nicht fest.

Die zurzeit einzige öffentliche Anlaufstelle für zertifizierte Corona-Schnelltests im Orlatal ist jene an der Euro-Schule auf dem Pößnecker Viehmarkt in Trägerschaft der Volkssolidarität Pößneck. Sie ist montags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 15 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr sowie freitags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Es ist eine Terminvereinbarung erforderlich.

Buchungen mit vollständiger Registrierung sind ausschließlich im Internet beziehungsweise auf der Seite www.vs-pn.de/corona-testzentrum möglich. Neben den öffentlichen Teststationen bieten auch einige Arztpraxen der Region ihren Patienten Corona-Schnelltests an.

Einen kompletten Überblick zu den Teststationen einschließlich Öffnungszeiten sind unter www.saale-orla-kreis.de im Bereich Aktuelles / Corona / Corona-Test zu finden.

