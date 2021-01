Neues Hochregallager bei Rehau Triptis ermöglicht hocheffizientes Arbeiten

Wenn einem Wachstum prognostiziert wird, dann muss man handeln. So einfach sei die Erklärung für den Bau des neuen Hochregallagers bei der Firma Rehau in Triptis, sagt Logistikleiter Jörg Kolvenbach. Nach etwa eineinhalb Jahren Bauzeit ist das 30 Meter breite, 40 Meter hohe und 74 Meter lange und daher landschaftsprägende Objekt Ende vergangenen Jahres in Betrieb gegangen.

„Weil die Abläufe jetzt vollautomatisiert sind, können wir unsere Produktivität um einiges steigern“, erläutert der Chef der Logistik beim Polymerspezialisten, der in Triptis Komplettsysteme für Flächenheizungen und -kühlungen, Trinkwasser und Hausentwässerung anfertigt.

Vor Ort erklärt er, wie die neue Errungenschaft arbeitet: Die angelieferte Palette wird von einem Mitarbeiter auf eines der vier Regalbediengeräte gebracht – auf welches, bekommt er über ein Display angezeigt. „Aufgabe gesperrt“ steht da zunächst in Leuchtschrift über der Anlage. „Wenn die Palette richtig aufgesetzt ist, beginnt eine Qualitätsprüfung“, erläutert Jörg Kolvenbach. „Prüfung läuft“ ist nun zu lesen – und kurz darauf „Aufgabe frei“. Die Palette befindet sich demnach in einem lagerungssicheren Zustand und wird nun über ein Förderband zu einer Art Fahrstuhl gebracht. Diesem ist vom System vorher bereits genau übermittelt worden, an welchen der insgesamt 12.200 Lagerplätze die Ware gebracht werden soll – gegebenenfalls auch in 40 Meter Höhe. Wenig später ist sie in dem Metallgeflecht verschwunden.

Über das Förderband zu Versand oder Kommissionierung

Was das Hochregal verlässt, wird wiederum über ein Förderband zum Versand oder in die manuelle Kommissionierung gebracht – also in den Bereich, in dem Bestellungen fertig gemacht werden, die aus verschiedenen Produkten bestehen.

Über ein Förderband wird die Palette nach der Überprüfung zum Fahrstuhl verbracht. Foto: Caroline Reul / OTZ

Man sei absolut zufrieden mit der Anlage, die etwa 19 Millionen Euro gekostet hat und bei der über 100 Paletten in der Stunde ein- und ausgelagert werden können, sagt Werkleiter Dirk Liebezeit. Sie sei hocheffektiv und bisher könnten kaum Störungen verzeichnet werden. Die erhöhte Lagerkapazität sorge auch dafür, dass einige Außenlagerbereiche nach innen gelegt werden können, was durch wegfallende Anfahrtszeiten wiederum die Durchlaufzeiten verkürze, ergänzt Jörg Kolvenbach.

Mitarbeiter haben Schulungen erhalten

Mit einer falschen Annahme wollen die beiden Männer aufräumen: Auch wenn die Arbeitsabläufe durch die Automatisierung effektiver gestaltet werden können, fallen keine Stellen weg. Derzeit seien in Werk und Logistikzentrum über 300 Mitarbeiter angestellt und der Bedarf steige weiter, weshalb auch selbst ausgebildet wird.

„Wir haben unser Personal geschult, es mit den Neuerungen in Software, Technik, den Prozessen und neuen Sicherheitskonzepten vertraut gemacht“, sagt Jörg Kolvenbach. Das habe ebenso zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts gehört wie die bauliche Erweiterung.

Im Zuge der Entwicklung des Standortes waren zuletzt auch ein neuer Lkw-Parkplatz und eine neue Versandhalle mit fünf neuen Toren entstanden. In einem letzten Schritt soll ein Teil der Kommissionierung ebenfalls automatisiert werden. Die dafür vorgesehene Halle ist bereits entkernt, bis zum Herbst soll der Ausbau abgeschlossen sein. Insgesamt werden in die Erweiterung von Werk und Logistikzentrum dann 60 Millionen Euro geflossen sein.