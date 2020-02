Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neunhofen begibt sich auf eine bunte Reise beim Gala-Abend

Ins All, rund um den Erdball oder in die Welt der Zauberei – der Neunhofener Carnevalsverein (NCV) nahm sein Publikum am Samstag mit auf eine bunte Reise. Die Narren aus dem Neustädter Ortsteil konnten mit einem abwechslungsreichen und kurzweiligen Programm zu ihrem zweiten Gala-Abend der 37. Session punkten, zu dem sie in den Saal der Gaststätte Drei Rosen geladen hatten. Die Gäste dankten es mit viel Applaus und ausgelassener Stimmung.

Nach dem Einmarsch des Elferrates mit Vereins-Maskottchen Lennox Stelter, der Prinzengarde und des amtierenden Prinzenpaares Henry I. und Cindy I., gab es von den Hoheiten zunächst ein paar Willkommensworte an ihr Faschingsvolk. Nach der Vorstellung des Elferrats sorgte Präsident Peter Müller mit seiner Ansprache für erste Lacher. Er begrüßte die Tische einzeln und richtete an manch einen, der dort Platz genommen hatte, gleich ein paar persönliche Worte und erheiterte damit den ganzen Saal. Marsch- und Showtänze begeistern das Publikum Die Prinzengarde beschäftigte sich in Form des Märchens „Hänsel und Greta“ mit dem Klimawandel. Foto: Theresa Wahl Den Auftakt der tänzerischen Darbietungen machte Funkenmariechen Hannah Geithner, die bereits nach wenigen Takten das Publikum auf ihrer Seite hatte und auch nach ihrem Auftritt kräftigen Beifall erntete, so wie alle Tänzer an diesem Abend. Nach einer Schunkelrunde entführten die Tanzmäuse als „Astronauten“ in weite Ferne, die Funkengarde zeigte tolle Formationen und fliegende Beine bei ihrem Marsch, die Ladyshakes erweckten mit „Super Mario“ die populäre Videospiel-Figur tänzerisch zum Leben. Anschließend ging es mit Fascination und der Prinzengarde auf eine „Reise um die Welt“, die unter anderem in den Orient, nach Russland und in den Dschungel führte. Danach galt es ersteinmal für die Faschingsbesucher selbst auf der Tanzfläche aktiv zu werden, bevor die Funkengarde mit bunt-glitzernden Kostümen von „Tausend und einer Nacht“ träumen ließ. Der Marsch der Ladyshakes erntete ordentlich Zugabe-Rufe – es waren nicht die ersten und es sollten nicht die letzten an diesem Abend bleiben. Zum Thema Klimawandel hatte sich die Prinzengarde ihre ganz eigenen Gedanken gemacht. Dargeboten wurde das Ganze in Form des Märchens „Hänsel und Greta“. Die etwas andere Version der Grimm’schen Vorlage kam ausgesprochen gut beim Publikum an. Dem berühmten Zauberschüler „Harry Potter“ widmeten sich die Reetschratten, natürlich in passende Schuluniformen gehüllt. Männerballett bringt den Saal zum Kochen Das Männerballett zeigte akrobatische Einlagen. Foto: Theresa Wahl Der Auftritt des Männerballetts mit dem Tanz „El Bandito“ brachte die Stimmung im Saal endgültig zum Kochen. Die sympathischen Bankräuber zeigten nicht nur zum Teil aufreizende Schritte, sondern auch echte Körperbeherrschung bei akrobatischen Einlagen. Die kosteten zwar ordentlich Puste, für zwei Zugaben reichte es aber dennoch. Zum großen Finale kamen schließlich alle Mitwirkenden noch einmal zusammen auf die Tanzfläche. Verabschiedet wurde sich mit der vereinseigenen Hymne. Gemeinsam sang man unter anderem die Textzeilen „Neunhofener Karneval, hier im schönen Orlatal und hier im Drei-Rosen-Saal“, bevor das Prinzenpaar den Tanzabend eröffnete. Neunhofener Carnevalsverein feiert bunten Gala-Abend Neunhofener Carnevalsverein feiert bunten Gala-Abend Die Narren im Neustädter Ortsteil begeistern mit abwechslungsreichen Tänzen und tollen Kostümen ihr Publikum. Foto: Theresa Wahl Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

