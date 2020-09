Neustadt: Ein königlicher Tag im Wald für die Schlossschüler

Neustadt. Die Kinder der 1b verlegten ihr Klassenzimmer am Mittwoch ins Freie. Sie machten mit den Waldpädagogen von Thüringen Forst Unterricht in der Natur.

In der Natur gibt es viele Dinge zu entdecken. Nicht zuletzt deshalb ist sie ein wunderbarer Ort zum Lernen. Das dachte man sich auch in der Awo-Schlossschule in Neustadt und startete mit Beginn des neuen Schuljahres die sogenannte „Draußenschule – Lernen an einem anderen Ort“, bei der die Grundschüler nun regelmäßig ihr Klassenzimmer ins Freie verlagern.