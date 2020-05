Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustadt: Rückkehr zum Normalbetrieb steht an

Die Kultur- und Tourismuseinrichtungen der Stadt Neustadt kehren ab Dienstag, 2. Juni, zu ihren regulären Öffnungszeiten zurück. Wie aus einer Mitteilung von Kulturamtsmitarbeiterin Franziska Göpel hervorgeht, gelte das für die städtischen Museen, die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv und die Touristinformation.

So seien das Lutherhaus und die Touristinformation dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Museum für Stadtgeschichte empfange Mittwoch bis Freitag von 12 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 17 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr Besucher. Die Stadtbibliothek ist dienstags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 19 Uhr sowie donnerstags und freitags von 12 bis 17 Uhr für ihre Nutzer geöffnet.

Das Stadtarchiv könne nur nach telefonischer Voranmeldung besucht werden, so Göpel. Termine würden jeweils dienstags zwischen 13 und 17 Uhr reserviert.

Besuche sind bereits am Pfingstwochenende möglich

Bei allen Besuchen in den Einrichtungen seien die geltenden Regeln zur Kontaktbeschränkung, Abstandswahrung und den Hygienemaßnahmen zu beachten, heißt es in der Mitteilung.

Das Museum für Stadtgeschichte, das Lutherhaus und die Touristinformation seien ebenso am Pfingstsonntag, 31. Mai, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Touristinfo in Plothen lade am gesamten Pfingstwochenende zwischen 13 und 16 Uhr Wander- und Naturfreunde ein, die einen Ausflug in das „Land der tausend Teiche“ unternehmen wollen, so Göpel abschließend.