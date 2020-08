Spielplätze in Neustadt, die im Zuge der Corona-Verordnungen gesperrt werden mussten, wurden gleich einer Sicherheitsprüfung unterzogen.

Neustadt. Mängel auf Neustädter Spielplätzen beseitigt. Nur in Kleina ist noch ein Gerät gesperrt

Neustadt: Spielgeräte sind wieder sicher

Sämtliche Spielplätze wurden vor einigen Monaten aufgrund der Corona-Verordnungen gesperrt und die Nutzung gänzlich untersagt. Bei einer Stadtratssitzung in Neustadt an der Orla kam die Anfrage an das Ordnungsamt der Stadt auf, warum trotz der Lockerungen, die später eintrafen und die Nutzung der Spielplätze wieder erlaubten, noch immer einige Plätze und einzelne Geräte gesperrt seien.