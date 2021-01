Neustadt: Wie das Vorziehen von Pflanzen gelingt

Eigentlich lassen die derzeitigen Witterungsbedingungen noch nicht an die Gartensaison denken, aber wer gerüstet sein will, der kann schon in den kommenden Tagen und Wochen mit den Vorbereitungen beginnen. Genauer gesagt mit dem Anziehen von Pflanzen, die dann im Frühjahr auf die Beete kommen. Kathrin Albert, die eine Vielfalt-Gärtnerei im Schlossgarten von Arnshaugk betreibt, gibt Tipps, wie das möglichst gut gelingt.

Beginnen könne man bereits jetzt mit dem Vorziehen von Porree, Spitzkohl, Kohlrabi oder Salaten die im März auf die Beete kommen, um die Gartensaison nach vorn zu verlängern. Auch Fruchtgemüse wie Auberginen, Physalis, Paprika und Peperoni werden nun vorgezogen, die Samen von Tomaten müssten nicht vor Ende Februar in die Erde gebracht werden. Kathrin Albert richtet sich beim Aussetzen der Samen nach dem Aussaatkalender von Maria von Thun, der sich am Mondkalender orientiert. „Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch einige meiner Kunden schätzen dies. Aber das muss jeder selbst wissen und für sich ausprobieren“, meint sie.

Warum das Vorziehen überhaupt nötig ist, erklärt Kathrin Albert so: „Bei Fruchtgemüse wie Auberginen, Physalis, Paprika, Peperoni und Tomaten ist die Kulturzeit relativ lang. Unser Sommer reicht nicht dafür aus.“ Wichtigste Voraussetzung für die Voranzucht sind optimale Lichtverhältnisse, sonst braucht es nicht viele Dinge. Kleine Schalen mit handelsüblicher Aussaaterde – bestenfalls Bio-Qualität und die entsprechenden Etiketten nicht vergessen.

Samen in Kamillentee beizen

Bevor die Samen jedoch tatsächlich in der Erde verschwinden, hat Kathrin Albert noch ein paar Kniffe für die Vorbereitung. So könne man die Samen etwa kurz in den Mund unter die Zunge legen, da der Speichel das Keimen begünstige. „Das mache ich persönlich nicht, weil ich zu viele Samen ausbringe. Dafür beize ich alle hartschaligen Samen, wie die von Paprika, Peperoni, Bohnen und Erbsen, in Kamillentee, den ich mit Zinnkraut mische. Das ist gut gegen Pilze“, erläutert sie. Es reiche, die Samen einige Stunden, maximal einen Tag, in das nicht zu heiße Teegemisch zu legen. Anschließend können diese leicht bedeckt mit Erde in die Schale gegeben werden. Die Erde sollte gut durchfeuchtet sein und die Umgebungstemperatur über 20 Grad betragen. „Für das Befeuchten bietet sich eine Sprühflasche an“, weiß die Expertin.

Sind die Samen aufgegangen, sollten die Pflanzen etwas kühler gestellt werden, um ein langsames, stetiges Wachstum zu gewährleisten. Nun ist ausreichend Licht überaus wichtig. „Die normale Tageslichtmenge ist im Januar, Februar und März bei uns sehr gering. Deshalb schalte ich am Morgen und am Abend jeweils einige Stunden eine Tageslichtlampe zu. Für den Hobby-Gärtner sind helle Fensterbänke, Dachflächenfenster oder ein Wintergarten optimal“, erklärt Kathrin Albert.

Pflanzen sollten gestreichelt werden

Bekommen die Pflanzen nach ihren Keimblättern – die ersten zwei Blätter, die sie treiben – richtige Blätter, sollten sie pikiert, also vereinzelt, werden. „Man kann sie in kleine Töpfchen oder auch Plastikbecher, beispielsweise von Fruchtzwergen, umsetzen. Diese sollten dann allerdings gelocht werden, damit das Wasser ablaufen kann“, so Kathrin Albert. Ist das erledigt, brauche es erst einmal nichts weiter, außer Wasser und viel Licht. Zudem sei es gut, die Pflanzen bei sonnigem Wetter tagsüber nach draußen zu stellen. „Es sollte allerdings nicht kälter als 7 Grad sein“, nennt die Expertin einen Richtwert. Werden die kleinen Zöglinge an die frische Luft gestellt, könne sich die Pflanze langsam an die Außentemperaturen gewöhnen und werde dadurch insgesamt robuster, so Kathrin Alberts Erfahrung. „Außerdem ist es gut, die Pflanzen zu streicheln. Ich weiß, das klingt erst mal lustig und ich wollte das früher auch nicht glauben, aber diese Umweltreize braucht es zum Wachsen. In großen Anzuchtbetrieben wird das mittlerweile maschinell simuliert“, erzählt sie.

Nicht vor den Eisheiligen nach draußen



Dieses Prozedere sollte dann bei Tomaten und anderem Fruchtgemüse bis Mai durchgeführt werden. Denn wie die Expertin weiß, sollten die Zöglinge nicht vor den Eisheiligen, die in diesem Jahr vom 11. bis zum 15. Mai sind, ins Beet kommen. Ist dieser Termin verstrichen, kann es dann jedoch endgültig nach draußen. Die Pflänzchen von Tomate, Paprika, Aubergine und Physalis sollten wie auch bereits beim Pikieren nun wiederum etwas tiefer in den Boden gesetzt werden, um durch die vermehrte Wurzelbildung die Nährstoff-Aufnahmefähigkeit und zugleich die Standfestigkeit zu erhöhen. Darüber hinaus sei es wichtig, die Zöglinge im Beet von Beginn an mit Nährstoffen durch eine extra Portion Anfangsdüngung zu versorgen. Mit diesen Tipps sollte einem prächtigen Gedeihen dann erst einmal nichts im Wege stehen. Oder wie die Expertin es sagt: „Wenn Pflanzen mit Liebe großgezogen werden, dann werden sie auch gut.“



Wer übrigens keinen Garten hat, auch für den hat Kathrin Albert etwas. „Man kann in der Wohnung nicht nur Blumen ziehen, sondern unter anderem auch Kresse, Senf und Asiasalate“, macht sie aufmerksam. Um Kresse zu ziehen brauche es beispielsweise nur eine mit Wasser gefüllte Schale mit Sieb, auf das die die Samen gelegt werden. Auch Mungbohnen könne man sehr gut in einem Glas mit Siebverschluss keimen lassen. „Man muss sie nur einen Tag einweichen, das Wasser dann abgießen, täglich spülen und sie fangen an zu keimen. Mungbohnen haben einen erbsigen Geschmack, bleiben knackig und passen gut an einen Salat. In der kalten Jahreszeit sind sie außerdem nützliche Spender von Phytostoffen“, weiß Kathrin Albert.



Weitere Informationen gibt es unter www.arnshaugk.com