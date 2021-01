Neustädter Band veröffentlicht Album auf Schallplatte

Neustadt. Die Neustädter Folkmusiker der Band Eulenspiegel sind schon seit 1979 landauf, landab unterwegs und unterhalten ihr Publikum. Mittlerweile ist das zweite Album mit dem Titel „Eulentanz“ seit einigen Wochen für Interessierte in verschiedenen Ausführungen zu haben. Ein Konzert, um das zu feiern, ging vorm zweiten Lockdown über die Bühne.

Nur eines hat den Musikern um Sängerin Inken Wiederhold noch zum Glück gefehlt: Die Schallplatten-Version von „Eulentanz“! Denn diese Medienform bezeichnet Gitarrist Andreas Blasche als ein Herzensprojekt. „Die Vinyl erlebt seit ein paar Jahren wieder eine Renaissance“, sagt der Musikfan und -liebhaber Blasche. So waren er und Gründungsmitglied Henry Frenzel die treibende Kraft dahinter. „Das ist schon was Besonderes, ein wahr gewordener Traum“, freut sich der Gitarrist darüber, endlich die Schallplatte in den Händen halten zu dürfen. Er sei einst mit dem Medium aufgewachsen, hat gesammelt, getauscht und gelauscht.

200 Stück gepresst

„Die Produktion ist deutlich aufwendiger als für eine CD, das habe ich so nicht geahnt“, meint er rückblickend. Die komplette grafische Gestaltung der Hülle, welche die Sängerin selbst übernahm, unterscheide sich zum Beispiel von anderen Tonträgern. Zudem musste ein neues Master – also die Endbearbeitung von Tonaufnahmen, bevor der eigentliche Tonträger erstellt wird – produziert werden. „Das rechnet sich am Ende übrigens für uns nicht. Es ist ein reines Hobby, quasi ein Erinnerungsstück für uns und unsere Freunde“, sagt Blasche. „Es ist was zum anschauen, hinstellen und darüber freuen.“ Und das Besondere daran: „Wir haben nur 200 Stück pressen lassen.“

Die Folk-Gruppe Eulenspiegel begann mit kabarettistischem Einschlag in den 1970ern die Region zu unterhalten. Sie entwickelte sich über die Jahrzehnte durch verbessertes musikalisches Können in die Breite. Verschiedene Einflüsse aus der Weltmusik und Mittelalterliches bereichern die Folkmusik der fünf Männer und einer Frau.

Die Vinyl-Auflage ist mit Hilfe der auf unterschiedlichem Wege erreichbaren Touristinformationen in Neustadt und Pößneck erhältlich.