Neustädter Rauschgiftkonsument wird zum Nachdenken in den Jugendarrest geschickt

Ein Joint mit Minderjährigen bringt einen 19-Jährigen aus Neustadt an der Orla nun für drei Wochen in den Jugendarrest.

An einem Augustabend im vergangenen Jahr sind in sozialen Medien Bilder aufgetaucht, die den Anschein erweckt haben, dass in Neustadt an der Orla Minderjährige gerade an Rauschgift herangeführt werden. Jemand erkannte die Wohnung und meldete es der Polizei, die dann bald vor Ort klingelte. Der damalige Gastgeber, ein 19-Jähriger, stand jetzt vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes Pößneck.

Den Vorwurf des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln bestätigte der bekennende Crystal-Konsument sofort. „Das war so, natürlich“, sagte er.

Was er allerdings nicht gewusst haben will, war, dass er neben einer 16- und einer 17-Jährigen sowie einem 27-jährigen Kumpel auch eine wohl älter wirkende Zwölfjährige in der Wohnung hatte, als an dem Augustabend ein Joint herumging. Immerhin war die Kleine die einzige Person in der Gruppe, deren Drogentest negativ verlief – sie hatte sich also nichts von dem Tabak-Marihuana-Gemisch reingezogen.

Prozess vom erzieherischen Auftrag des Jugendstrafrechts geprägt

Dennoch, das schlechte Beispiel des 19-Jährigen ärgerte Strafrichter Dieter Marufke sehr: „Minderjährigen Drogen zu überlassen, ist ganz, ganz dünnes Eis – das wird oft unterschätzt. Ruckzuck sitzt man da echt in der Patsche. Das kann recht heftig werden.“ Der Richter schien sprachlich ein bisschen das Niveau des Angeklagten gewählt zu haben, um diesen auch zu erreichen.

Auch sonst war die Verhandlung zunächst vom erzieherischen Auftrag des Jugendstrafrechts geprägt und dafür stand etwa folgender Dialog zum Rauschgiftkonsum des 19-Jährigen:

Richter: „Wie geht das jetzt weiter?“

Angeklagter: Pause.

Richter: „Das machen Sie noch bis Mitte 20, dann sind Sie ein Fall für die Psychiatrie.“

Angeklagter: „Das ist so nicht geplant.“

Richter: „Das plant keiner.“

Er konsumiere eigentlich nur Gras gegen seine Aggressionsschübe sowie zur Bewältigung seiner frühkindlichen Gewalterfahrungen in der Familie und seiner Zeit in einem Kinderheim, führte der Angeklagte aus.

Richter: „Wie wär es, mal mit einem Arzt darüber zu reden.“

Angeklagter: „Ich kann doch keinem Arzt erklären, was da war!“

Richter: „Doch, die sind dafür ausgebildet.“

Mit 14 im Kinderheim mit dem Drogenkonsum angefangen

Später war dann zu hören, dass der Angeklagte mit 14 als Kinderheim-Schützling mit dem regelmäßigen Drogenkonsum angefangen habe. Dass er dem Gesetz schon vier Mal in die Quere kam, angeordnete Sozialstunden allerdings nicht abgearbeitet hat, so dass er mittlerweile knappe drei Wochen Jugendarrest-Erfahrung hat. Dass nicht einmal eine „sehr niedrigschwellige Maßnahme“ des Jobcenters Saale-Orla zur langfristigen Vorbereitung auf eine Ausbildung klappt. Dass der 19-Jährige nicht nur drogen-, sondern auch spielsüchtig ist. Dass er „Null Euro“ auf dem Konto habe – wohl aber Geld für den Rauschgiftkonsum findet.

Er habe erkannt, dass es nichts bringe, im Knast zu sitzen, während draußen das Leben laufe, sagte der Angeklagte zwischendurch. Er wolle sein Leben in Ordnung bringen und hierbei soll ihm ein Hilfsarbeiterjob helfen, dem ihm eine Neustädter Firma über seine Mutter in Aussicht gestellt habe.

Das war aber alles so vage, dass Staatsanwältin Saskia Stern dem Angeklagten folgenden Satz ins Stammbuch schrieb: „Sie haben überhaupt keinen Lebensgrundsatz, überhaupt keinen Plan!“

Drei unangekündigte Drogentests im nächsten halben Jahr

Was macht man nun mit einem zwar geständigen, aber uneinsichtigen Angeklagten, der keine Geldstrafe bezahlen kann und nicht einmal Arbeitsstunden hingekriegt hat? Der 19-Jährige wurde wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu drei Wochen Jugendarrest verurteilt. Diese Auszeit sollte er als Grundlage für einen Neustart nutzen, empfahl ihm die Staatsanwältin.

Außerdem muss sich der 19-Jährige für sechs Monate von einer Einrichtung der Jugendhilfe betreuen lassen. Im nächsten halben Jahr muss er schließlich mit bis zu drei unangekündigten Drogentests rechnen, die negativ ausfallen sollten.

„Wir können Sie nicht so weiter machen lassen“, beschied der Richter dem 19-Jährigen. Diesem wurden immerhin die Gerichtskosten erlassen, weil die am Ende wohl von seiner Mutter bezahlt worden wären.

Das Urteil passte dem jungen Neustädter nicht wirklich. Den Gerichtssaal verließ er sichtlich genervt.