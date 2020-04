Am Mittwoch strahlt der Fernsehsender Kika einen Wettbewerb zweier Schulklassen aus. Mit dabei ist eine siebte Klasse aus Neustadt an der Orla.

Neustädter Schüler am Mittwoch im TV

Am Mittwoch zeigt der TV-Kanal Kika eine Sendung namens „Die beste Klasse Deutschlands“, bei der an diesem Abend auch die Klasse 7b des Orlatal-Gymnasiums in Neustadt antritt.

Das Format startet um 19.25 Uhr und lässt die Neustädter Schüler gegen Gleichaltrige aus Coburg in Bayern in einem Wettbewerb antreten, den der Sender als „Deutschlands größtes Schülerquiz“ bewirbt. Auf der Internetseite des Orlatal-Gymnasiums wird die Ausstrahlung mit den Worten angekündigt „Unsere 7b zeigt, was in ihr steckt.“ Es handelt sich bereits um die dreizehnte Staffel dieser Quiz-Show für Kinder. Laut Kika haben sich in diesem Jahr knapp 800 Schulklassen beworben.