Nichts Neues um Schloss Oppurg

Das Schloss Oppurg und dessen Garten sind weiterhin von Bauzäunen umringt. Das Grundstück darf bis heute keiner betreten, denn die Verkehrssicherheit ist nicht gewährleistet. Kaputte Mauern und verwildertes Grün sind hinter den Absperrungen zu sehen. Bekanntlich schloss das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) den Betrieb der Europäischen Jugendbildungsstätte/Europäischen Akademie zum 31. Dezember 2017. Seitdem verhandeln CJD und das Land Thüringen zur Zukunft des Objektes.

Objekt ist seit zwei Jahren verwaist

Fortschritte sind im zähen Ringen vor Ort jedenfalls nicht erkennbar. Doch im Hintergrund laufen Gespräche, sagt Carsten Schüler, Leiter des Thüringer CJD. „Wir sprachen direkt mit Minister Benjamin-Immanuel Hoff über das Thema.“ Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung für das Oppurger Objekt. Es seien langwierige Verhandlungen, bei denen auch um Finanzielles gerungen werde. Die Gesprächsbereitschaft zeigt ein gewisses Interesse des Landes am Erhalt des Schlosses. Man bemühe sich um eine Lösung, bestätigte der Sprecher des Finanzministeriums, Uwe Büchner.

Verbotsschilder wie dieses sind rund um das Schloss Oppurg zu entdecken. Foto: Marcus Cislak

Der CJD-Chef räumt ein, dass der derzeitige Stand natürlich kein befriedigendes Ergebnis für die Oppurger sei. Nicht nur das Gebäude ist von Interesse, sondern im besonderen Maße auch der Park. Denn viele Einwohner interessieren sich für das Naherholungsgebiet. Die örtliche Schule, Kindergarten und Freizeitsportler nutzten die Grünanlagen in der Vergangenheit ausgiebigst.

Das CJD habe vor längerer Zeit der Kommune offeriert, den Park zu überlassen. Doch es kam zu keinem vertraglichen Abschluss. „Wir haben das Angebot damals abgelehnt, weil der Unterhalt und die nötigen Bauarbeiten unsere finanziellen Möglichkeiten bei Weitem überstieg“, so Sascha Herz, Erster Beigeordneter der Gemeinde Oppurg.

Das CJD versucht, den auf 66 Jahre geschlossenen Pachtvertrag, der 2059 geendet hätte, mit dem Land Thüringen aufzulösen. Über viele Jahre überstiegen die Kosten für den Erhalt des Schlosses die Einkünfte, so dass der Betrieb nicht länger aufrechterhalten werden konnte, erklärte das CJD. Wegen der genehmigten vorzeitigen Beendigung vor Ablauf der Zweckbindung entstehe ein Erstattungsanspruch des Bundes und des Landes. Die verwaltungstechnische Umsetzung der Rückforderung erfolgt durch die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung. Diese hat im Juli 2018 nach Anhörung des CJD die entsprechenden Rückforderungsbescheide erlassen. Das weitere Vorgehen beschrieb die Thüringer Staatskanzlei vor mehr als einem Jahr so: „Nach Abschluss des Rückforderungsverfahrens soll der bestehende Erbbaurechtsvertrag vorzeitig aufgelöst und die Liegenschaft dem Freistaat Thüringen zugeführt werden. Mit der Übernahme der Liegenschaft in das Allgemeine Grundvermögen (AGV) richtet sich das weitere Vorgehen. Eine Entscheidung zur Zukunft des Schlosses Oppurg kann erst mit der Übernahme in das AGV getroffen werden.“ Es bleibt also weiterhin unklar, wie es und vor allem wann es mit dem Schloss Oppurg weitergeht.