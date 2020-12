Notrufe aus dem Saale-Orla-Kreis kommen teilweise noch in Saalfeld an

Seit dem 1. Dezember werden alle Rettungskräfte sowie die Einsatzkräfte des Brand- und Katastrophenschutzes für den Saale-Orla-Kreis durch die Rettungsleitstelle Gera im Probebetrieb koordiniert. In Einzelfällen komme es aber noch vor, dass Anrufe an die Notrufnummer 112 über Mobilfunkanbieter zunächst in der Rettungsleitstelle Saalfeld ankommen, teilt Kreisbrandinspektor Uwe Tiersch aus der Kreisverwaltung mit. „Das hat bei Anrufern für Verwunderung gesorgt“, so Tiersch. „Die Anrufe werden aber unverzüglich nach Gera weitergeleitet.“

Die Umstellung der Notruf-Nummer 112 sei über die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation beauftragt worden und bei der Deutschen Telekom zum Stichtag 1. Dezember planmäßig erfolgt. „Jedoch gibt es für Mobilfunkanbieter längere gesetzliche Fristen für eine solche Umstellung“, so die Kreisverwaltung. Deshalb könne es immer noch passieren, dass sich die Leitstelle in Saalfeld meldet, wenn Bürger aus dem Saale-Orla-Kreis die Nummer 112 anrufen.

Für nicht dringliche Anliegen ist die Rettungsleitstelle Gera unter Telefon 0365/838 93 91 00 erreichbar, zudem per E-Mail über leitstelle@gera.de.