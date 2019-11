Neustadt. Blues und Bluesrock mit den Bands Engerling und The Shophonks

Novemberblues im Wotufa-Saal

Zu Blues und Bluesrock mit den Bands Engerling und The Shophonks wird am Samstag, 9. November, in den Wotufa-Saal Neustadt eingeladen. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn ist um 21 Uhr.

„Engerling, das ist Bluesrock mit Kultcharakter“, teilen die Veranstalter vorab mit. „Seit mehr als 40 Jahren gibt es diese Berliner Band, welche sich und ihrem Stil stets treu geblieben ist. Einst vom DDR-Regime beschattet, ist Engerling einfach Blues-Kulturgeschichte live.“

Dass der Blues garantiert kein aussterbendes Genre ist, beweise die Band The Shophonks aus dem Erzgebirge. Mit „rock’n’rollig, steinig und einfach nur verhonkt“ wird der Stil beschrieben.