ÖDP-Kandidat Michael Gehrmann-Gacasa: „Höllentalbahn-Reaktivierung wäre vorteilhaft für die Region“

Pößneck. Michael Gehrmann-Gacasa von der ÖDP hat im Saale-Orla-Kreis seine Liebe gefunden

Direktkandidat der Ökologisch-Demokratischen Partei im Bundestagswahlkreis 195 ist Michael Gehrmann-Gacasa. Der 69-jährige Einzelhandelskaufmann und Rentner lebt in Stadtroda und ist evangelischer Konfession. Gehrmann-Gacasa gilt als ÖDP-Urgestein, die gegenwärtige Kandidatur ist jedoch die höchste politische Verantwortung, die er jemals in seiner Partei übernommen hat. Die hat bei früheren Bundestagswahlen in der Region Zweitstimmenergebnisse von weit unter einem Prozent eingefahren. Die ÖDP stellt im Saale-Orla-Kreis erstmals einen Direktkandidaten bei Landtags- oder Bundestagswahlen auf.

Herr Gehrmann-Gacasa, was motiviert Sie, den Bundestagsabgeordneten-Job anzustreben?

Das Eintreten für eine grundsätzlich andere, konzernspendenfreie, am Gemeinwohl orientierte, nachhaltige Politik! Keine Privatisierung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, diese sollten grundsätzlich keine gewinnorientierten Firmen sein!

Was verbinden und verbindet Sie mit dem Saale-Orla-Kreis?

Ich habe hier meine Liebe gefunden und mag die Menschen und die Landschaft!

Was wollen Sie im und für den Saale-Orla-Kreis erreichen?

Die Reaktivierung der Höllentalbahn und dadurch Vorteile für die Menschen und die Betriebe der Region!

Was wird die Bundestagswahl entscheiden?

Das Auftreten der Spitzenkandidaten und -kandidatinnen!

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Corona ist...

… eine Herausforderung für Menschen und Gesellschaft!

Michael Gehrmann-Gacasa stand für seine Vorstellung ebenso viel Platz wie allen anderen Direktkandidaten zur Verfügung, hat ihn aber nicht in Anspruch genommen.

