Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Öffentliche Führung durch das Neustädter Lutherhaus

An einem Samstagnachmittag in die Geschichte eintauchen, Spannendes erfahren und Verborgenes entdecken – das können Besucher am Samstag, 23. November, um 15 Uhr bei einer öffentlichen Führung durch das Lutherhaus. Bei der rund 45-minütigen Tour werden interessante Details über die fast 600 Jahre alten Spuren im begehbaren Schaudenkmal geboten. Geklärt wird unter anderem, wer die Erbauer des Hauses in der Rodaer Straße 12 waren, wie dessen Räume früher genutzt wurden, woher man heute weiß weiß, wie alt das Lutherhaus eigentlich ist und wie es zu seinem Namen kam.