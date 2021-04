Öffentlicher Frühjahrsputz in Pößneck

Pößneck. Um einzelne Bereiche können und sollen sich infektionsschutzbedingt nur Klein- beziehungsweise Zweiergruppen unter Beachtung der Abstandsregeln kümmern, so die Stadt Pößneck

Am 24. April soll in Pößneck ein öffentlicher Frühjahrsputz veranstaltet werden. Treffpunkt am Samstag nächster Woche ist der Feuerwehrvorplatz. Freiwillige sollten sich dort zur Einteilung in infektionsschutzkonforme Kleingruppen um 9 Uhr einfinden.

„Ziel ist das Beseitigen des allgemeinen Winterschmutzes, der Laubreste aus dem Herbst und des unachtsam weggeworfenen oder liegengelassenen Kleinmülls, welcher das Stadtbild erheblich beeinträchtig“, heißt es aus dem Pößnecker Rathaus. Den Freiwilligen können Müllsäcke sowie Besen, Schaufeln und Müllgreifer in begrenzter Zahl zur Verfügung gestellt werden. Der Einsatz privater Arbeitsgerätschaften ist willkommen. „Das Einsammeln der vollen Müllsäcke, die nicht ans Feuerwehrgerätehaus zurückgebracht werden können, sowie der zusammengetragenen Haufen erfolgt durch den Bauhof“, so die Stadt Pößneck.

Vorschläge über Einsatzgebietesind willkommen

Um einzelne Bereiche können und sollen sich infektionsschutzbedingt nur Klein- beziehungsweise Zweiergruppen unter Beachtung der Abstandsregeln kümmern, so die Stadt Pößneck. Die Einteilung erfolge auf dem Feuerwehrvorplatz. Vorschläge und Selbstverpflichtungen über Bereiche, um die man sich mal kümmern sollte, seien willkommen.

Der Frühjahrsputz ist auf etwa zweieinhalb Stunden ausgelegt. Ob es die traditionelle Auswertung des Tages am Bratwurststand geben wird, ist noch unklar. „Ein Dankeschön für die Beteiligten wird es auf alle Fälle geben“, erklärte Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel.

Am 24. April ab 9 Uhr findet auch der nächste Arbeitseinsatz der Altenburgfreunde auf dem Pößnecker Hausberg statt.

Aus organisatorischen Gründen bittet die Stadt Pößneck um eine vorherige telefonische Anmeldung zum Frühjahrsputz. Nähere Informationen gibt es im städtischen Ordnungsamt unter Telefon 0 36 47/500 263 sowie im Bauhof unter Telefon 0 36 47/500 104.