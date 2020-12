30 Jahre Erotik-Shop auf dem Dorf: Sex, Liebe und Genuss aus Oettersdorf

„Die Oettersdorfer haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Man ist sogar stolz darüber, einen eigenen Erotik-Shop im Dorf zu haben“, sagt der Besitzer Andreas Weidhaas. Seit etwas mehr als 30 Jahren finden bei ihm die Interessierten alles rund um die schönste Nebensache der Welt. Heftchen, Filme, Dessous, Spielzeug und auch Scherzartikel, die jede Party um das gewisse Etwas aufpeppen.

„Der neueste Trend sind lebensechte Liebespuppen. Zumindest in der Großstadt“, wie Weidhaas ganz unaufgeregt sagt. Eine kleine Probe zum Anfassen hat er parat. Der zwei mal zwei Zentimeter große Silikonwürfel fühlt sich an wie ein Stück Haut mit Muskel- und Fettgewebe. Das überrascht. Verkauft habe er zwar noch keine individualisierbaren Puppen, aber er versteht sich so und so eher als Berater, denn als Verkäufer. Das sei zwar nicht gerade gut fürs Geschäft, aber das sei schon okay.

Frauen, Männer, Paare kommen her, haben gewisse Vorstellungen – Frauen haben übrigens deutlich konkretere als Männer – aber er merke manchmal schnell, dass der oder die Suchende über die eigenen Fantasien noch gar nicht mit dem Partner gesprochen habe. „Dann rate ich lieber von manchen extremeren Dingen ab“, so Weidhaas.

Das sei manchmal ein bisschen wie Paartherapie. Manch einer sei schockiert oder überrumpelt, wenn der Partner das Innerste dann doch offenbart. „Da wollen Männer Vibratoren für ihre Frauen kaufen, weil sie das im TV gesehen haben. Dann muss ich sie erstmal von ihrer rosaroten Wolke herabholen. Will sie das wirklich? Wurde schon darüber gesprochen?“

Käufer schätzen die Diskretion

Aber Erotik und Liebe brauchten ihre Zeit, verlangten nach langen und intensiven Gesprächen. Erzählen und Zuhören. Und viel Vertrauen. Das könne er der Kundschaft, die übrigens auch mal im Fellhandel von Weidhaas im selben Gebäude fündig wird, zu einem gewissen Grad bieten. Denkanstöße kann er geben und zuhören.

Viele Käufer schätzen die Diskretion, besonders in der ländlichen Region sei das wichtig. Und: In Beratungsgespräche zeigen sich ältere Pärchen in der Sexshop-Atmosphäre manchmal offener als es daheim der Fall ist. Das verleiht der Beziehung sicherlich wieder etwas Schwung. Denn: „Die Gesellschaft ist deutlich prüder geworden. Man unterhält sich weniger darüber, ist verschlossener geworden. Selbst in langjährigen Beziehungen“, so Weidhaas.

Weil das Thema nicht so oft auf den Tisch käme, zerbrechen manche daran. Es fehle nämlich im Alltag an der Zeit füreinander. Und überhaupt: „Das Wort Sex klingt im Deutschen schon ziemlich hart. Eigentlich steht es doch eher für Liebe, Genuss, Entspannung“, sagt er.

Mehr Offenheit in den 90ern

Es gab im Laufe der Jahrzehnte immer Höhen und Tiefen. „Nichts ist wirklich kalkulierbar“, sagt Erotik-Experte Andreas Weidhaas. „Das sah halt noch in den 90ern deutlich anders aus. Man war offener, sprach darüber völlig natürlich.“ Selbst die Corona-Pandemie, bei der man vielerorts den Rückzug ins Private beobachten konnte und kann, vielleicht sogar mehr Zeit da war, habe eigentlich nicht den Bedarf an erotischen Hilfsmitteln wieder ansteigen lassen.

Dessous und Zeitschriften sind kaum mehr gefragt, dafür Scherzartikel und Filme auf DVD und auch Video. Es kämen die Leute ab 40. Und die Jüngeren? „Die kaufen lieber im Internet. Aber wenn etwas sofort da sein muss, kommen sie schnell zu mir“, sagt Weidhaas lachend.

„Ich bin stolz auf den Laden. Es war immer sehr lehrreich“, sagt er über die mehr als 30-jährige Geschichte seines Sexshops. Und bereut es nie, den Schritt zur Geschäftseröffnung gewagt zu haben. „Es geht weiter!“