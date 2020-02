Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oppurger Felder sind Treffpunkt der Silberreiher

Wie weiße Kleckse auf den ansonsten grünen Feldern stechen die vielen Silberreiher hervor, die zwischen Oppurg und dem Ortsteil Kolba derzeit von der Bundesstraße 281 aus im Vorüberfahren erspäht werden können.

Ihre Verwandten, die Graureiher, sind zwar auch vertreten, aber durch das deutlich zurückhaltendere Gefieder viel weniger auffällig. Die Silberreiher scheinen allerdings zahlenmäßig in der Mehrzahl zu sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Wintergäste hier auftreten. „Der elegante Schreitvogel mit seinem schneeweißen Gefieder ist vor allem bei Oppurg zu beobachten“, hieß es etwa im März 2018 in der OTZ. „Inzwischen sind Ansammlungen von 100 Vögeln im Spätsommer beziehungsweise Herbst bei uns keine Seltenheit mehr“, informierte damals der Natur- und Vogelschützer Jürgen Auerswald aus Dreba. Der Vogel habe ein großes Verbreitungsgebiet in Amerika, Afrika sowie in Ost- und Südeuropa und breite sich seit einiger Zeit immer weiter aus.