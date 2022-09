Organist André Kraft aus Keila erhält Ehrenurkunde

André Kraft (vorne) bei dem Jubiläumskonzert in der Kirche Keila zum Tag des offenen Denkmals.

Keila. Musikpädagoge André Kraft erhält zu seinem 30-jährigen Jubiläum als Organist in vielen Kirchen der Region eine Ehrenurkunde vom Landesbischof der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands

Zum Tag des offenen Denkmal waren in der Dorfkirche in Keila nicht nur die Türen für eine Besichtigung geöffnet, sondern am Nachmittag wurde auch zu einem Jubiläumskonzert mit mit Chormusik und Orgel unter Leitung von Andre Kraft eingeladen. Zur der Veranstaltung konnten 58 Besucher begrüßt werden.

„Eröffnet mit Orgelmusik und folgend mit dem Lied ‘Geh aus mein Herz und suche Freud’’ wurden die Gäste auf eine schöne Veranstaltung mit Gottesdienst eingestimmt. Unser Pfarrer Matthias Zierold brachte in seiner Predigt zum Ausdruck, wie wichtig die Kirche als Ort der Ruhe, Besinnung und zum Kraft schöpfen auch für Nichtchristen sein kann“, berichtete Ulrich Schulze-Könitzer vom Gemeindekirchenrat Keila.

Nach der Predigt wurde dann Musikpädagoge André Kraft zu seinem 30-jährigen Jubiläum als Organist in vielen Kirchen der Region mit einer Ehrenurkunde vom Landesbischof der evangelischen Kirchen Mitteldeutschlands für seine musikalische Einsätze in den Gottesdiensten bedacht. „Einen würdigen Abschluss bildete der Gesang von einfühlsamen Liedern von Mitgliedern der Frauenchöre Dreba und Knau unter der Leitung von André Kraft“, so Ulrich Schulze-Könitzer.

Aussagen wie „Das ging runter wie Öl“ oder „Meine Seele konnte mal so richtig Kraft tanken“ hätten mehrere Gäste nach der Veranstaltung geäußert. „Der Tenor war, dass eine Wiederholung solcher Veranstaltungen gewünscht ist“, sagte Ulrich Schulze-Könitzer, der zudem seinen Dank an die Mitwirkenden und Gäste, welche die Kirche mit großzügigen Spenden bedacht hätten, richtete.