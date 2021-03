Meine Meinung Orientiert an Bedürfnissen

Es ist gar nicht immer so, dass die Hinterbliebenen entscheiden, dass ihre Verstorbenen auf der anonymen „Grünen Wiese“ bestattet werden sollen. In den meisten Fällen haben es die Verblichenen wahrscheinlich selbst verfügt. „Ihr sollt mit uns doch keine Arbeit haben“, hörte man sie in diesem Zusammenhang vor ihrem Tod sagen.

Doch in dem Moment, in dem man sich für eine anonyme Bestattung entscheidet, entscheidet man sich gegen einen Ort der Erinnerung. Einen Ort, an dem der Hinterbliebene Trost finden und sich dem Verstorbenen nahe fühlen kann. Natürlich ist das nicht für jeden von Bedeutung. Die geliebten und verlorenen Menschen im Herzen zu tragen, ist ihnen wichtiger. Für viele gehört es aber dazu.

Eine Grabstätte im herkömmlichen Sinn macht viel Arbeit, die aus verschiedenen Gründen nicht immer zu bewältigen ist. Sei es, dass die Stätte der letzten Ruhe weit vom Wohnort der Nachkommen entfernt liegt oder es ihr körperlicher Zustand nicht zulässt, dass sie sich um eine solche kümmern.

Eine abgewandelte Bestattungsformen wie sie jetzt in Ranis geplant ist, ist daher eine gute Sache. Und weil der Vorschlag aus der Bevölkerung selbst kommt, ist er unmittelbar an ihren Bedürfnissen orientiert.