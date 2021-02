Am Orlatalgymnasium in Neustadt wurden die Kolloquien für die Seminarfacharbeit bereits abgelegt.

Neustadt/Pößneck. Pößnecker und Neustädter Zwölftklässler sind in der heiße Phase zum Abschluss.

In den Schulen hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie vieles geändert – Homeschooling, verschobene Ferien, Zeugnisausgaben im Einzelnen anstatt im Klassenverband. Auch das Kolloquium, bei dem die Zwölftklässler die angefertigte Seminarfacharbeit verteidigen, musste oder muss noch in diesem Jahr coronabedingt in veränderter Form durchgeführt werden.