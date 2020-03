Orlatal: Elektroenergie kann man nicht hamstern

Elektroenergie kann man nicht hamstern. Und so steht in Neustadt gerade „viel zu viel Strom“ zur Verfügung, wie es es Reiner Greiling, Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH, formuliert. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Einerseits nehme die Industrie deutlich weniger Einheiten ab, andererseits habe es in den vergangenen Tagen ein erhöhtes Aufkommen an erneuerbarer Energie gegeben. Greiling schloss nicht aus, dass etwa Windkraftanlagen vom Netz genommen werden müssen. Unterm Strich sei in Neustadt die „normale Versorgung“ der Bevölkerung sowie der Betriebe, in welchen noch gearbeitet werden, „absolut sicher“, so der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Wie geht man denn mit Kunden um, welchen jetzt das Einkommen wegbricht? Bei „aktuellen wirtschaftlichen Notlagen“ werde man schauen, wie man helfen könne. Bei „Problemen, die es schon lange gibt“, gebe es hingegen keinen Grund, kulant zu sein. Vorkasse-Zahler können Guthaben derzeit nur dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr am Sitz der Stadtwerke aufladen.

Notfallpläne nicht erst mit der Corona-Krise entwickelt

„Die Versorgung ist absolut gesichert“, richtet Stefan Dreising, Leiter Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, an die Kunden im Orlatal. Als Betrieb mit „kritischer Infrastruktur“ habe man jegliches Geschehen schon immer rund um die Uhr im Blick. Notfallpläne und „Doppelstrukturen“ habe man nicht erst mit der Corona-Krise entwickelt, vielmehr sei man sogar verpflichtet, ständig welche vorzuhalten.

Mit aktuellen Entwicklungen des Verbrauchs im Pößnecker Geschäftsgebiet konnten die Stadtwerke Energie nicht helfen. Dreising versicherte allerdings, dass Spekulationen über Auswirkungen der Corona-Krise auf die Energieversorgung jegliche Grundlage fehle.

Sollten Pößnecker Privatkunden in der gegenwärtigen Situation ihre Stadtwerke-Rechnung nicht bezahlen können, werde man unter zwei Bedingungen kulant sein: Erstens sollten Betroffene im Kundenzentrum anrufen, bevor das Problem akut werde; und zweitens bedeute eine Stundung fälliger Verbindlichkeiten nicht, dass man nicht zahlen müsse. Auf alle Fälle sehen die Stadtwerke Energie derzeit von der Sperrung der Stromversorgung oder der Vollstreckung von Schulden ab, so Dreising. Für Vorkasse- und Barzahler sei der entsprechende Automat im Kundenzentrum in der Breiten Straße in Pößneck rund um die Uhr im Betrieb.

Live-Blog Coronavirus: 232 Infizierte in Thüringen - Jena erlässt Betretungsverbot - Rennsteiglauf abgesagt